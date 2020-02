Bocaina: corpo é encontrado no Rio Jacaré-Pepira

A Defesa Civil de Bocaina informou que foi encontrado um corpo na tarde deste sábado, dia 8, no Rio Jacaré-Pepira, em Bocaina. A informação é do Tem Coisas que só Acontecem em Jaú.

O corpo estava em estado avançado de decomposição, não sendo possível saber no momento quem é a pessoa. A Polícia foi acionada. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jaú para exame necroscópico e para identificação.

É possível que se trate de Laudecir da Silva, 72 anos. Desde a manhã da terça-feira, dia 4, ele está desaparecido.

O homem foi visto pela última vez trajando camisa azul clara e calça preta, andando na Vicinal Francisco Tonon, em direção ao Rio Jacaré-Pepira.

A Defesa Civil informou que foram encontrados objetos pertencentes ao homem (sapato, isqueiro e cigarro) na ponte sobre o rio. As buscas foram concentradas nesse local.

Também segundo a Defesa Civil, Silva teria perguntado a pessoas que passavam pelo local onde ficava a Estrada do Jacaré.

Nesse local foi encontrado corpo na segunda-feira, dia 3, possivelmente do taxista Antônio Moura. Ele estava desaparecido desde o dia 21 de janeiro. Familiares teriam reconhecido que o corpo realmente é do taxista, mas a Polícia aguarda laudos periciais.

Foto: Divulgação