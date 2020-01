Barra Bonita: Caminhão carregado de frangos tomba em acesso

Um caminhão com carga de frangos vivos tombou em um dos acessos à cidade de Barra Bonita, na SP255, Rodovia Otávio Pacheco de Almeida Prado, que liga Jaú a Barra, nesta quarta-feira.

Os Bombeiros de Jaú foram acionados juntamente com equipes da concessionária, que fizeram o resgate do condutor do caminhão, que sofreu apenas escoriações, sendo encaminhado ao hospital da cidade.

Os animais e caixas ficaram espalhados pela pista e segundo testemunhas teriam sido saqueados por populares.

Saque de carga é crime, previsto no art. 169 do Código Penal e pode levar de um mês a um ano de prisão.

Fonte: Central de Noticiais

Foto: Reprodução Internet