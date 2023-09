Bariri: Vereadores aprovam a criação de Diretoria de Agricultura

Na última sessão de Câmara, realizada segunda-feira (4), os vereadores aprovaram projeto de lei 23/2023, que cria a Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente. Prevê ainda a criação do cargo de diretor da Pasta, de livre nomeação e exoneração do Executivo.

A matéria integra bloco de projetos de autoria do prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB), que criam diretorias, cargos e funções gratificadas na estrutura administrativa da Prefeitura de Bariri. Se aprovadas, as propostas promoveriam uma espécie de mini reforma administrativa.

A nova diretoria deve prestar assistência técnica e agropecuária, com abrangência na zona rural, junto às áreas de produção. Deve zelar pela defesa do meio ambiente e desenvolver políticas públicas voltadas ao setor agrícola com vistas à preservação do meio ambiente.

O projeto modifica o organograma da administração municipal, retirando o Setor de Meio Ambiente da abrangência da Diretoria de Obras.

A proposta foi aprovada por maioria de votos (5 a 3). Posicionaram-se contrários, os vereadores Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB), Myrella Soares da Silva (União) e Francisco Leandro Gonzalez (Pode).

Os demais vereadores defenderam a criação da nova diretoria. Ricardo Prearo (PDT) ressaltou que uma das principais vocações econômicas do município é exatamente a agricultura. Airton Luís Pegoraro (MDB) considerou uma oportunidade para organizar o setor, cujos profissionais estariam subaproveitados. Ressaltou ainda o projeto de criação do selo municipal do Sisbi-POA.