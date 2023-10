BARIRI: Semana é marcada por furtos e ações das polícias

Os últimos dias em Bariri foram marcados por uma série de furtos e tentativa de furto e também ações das polícias Civil e Militar.

No domingo (8) ladrões invadiram e subtraíram objetos de consultório dentário, tentaram entrar em escritório de contabilidade e advocatício e levaram o Jeep Renagade do Conselho Tutelar, encontrado mais tarde num terreno abandonado. Os três imóveis ficam próximos, no centro da cidade.

Dois dias depois os infratores entraram em madeireira, também no centro. Na véspera do feriado um rancho na zona rural foi furtado. Uma tentativa de furto foi registrada na sede social da Acib, perto do trevo do Lago Municipal. Pessoas foram vistas no local por sistema de segurança.

Na tentativa de minimizar os crimes em Bariri, as polícias Civil e Militar realizaram duas operações no início da semana, uma delas com foco em crimes contra o patrimônio.