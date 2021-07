Bariri: Policial militar detém autor de furto

A rápida ação da cabo Marli, da Polícia Militar, na manhã desta quinta-feira, dia 8, resultou na detenção de acusado de furto.

Ela conta que fazia patrulhamento pela Rua Rui Barbosa. Ao chegar ao cruzamento com a Rua Tenente Peliciotti, um homem gritou que um rapaz que estava à frente havia acabado de furtar um estabelecimento.

A cabo Marli saiu à procura do suspeito, que foi detido na Avenida Antonio Galízia, perto do Centro de Saúde.

Ela solicitou o apoio de viaturas para a condução do homem à Delegacia. Nesse mesmo momento, policiais que passavam em frente da loja Bolonella foram informados pela proprietária que um homem havia furtado R$ 208 do estabelecimento.

No sistema de rádio da PM foi possível associar o crime cometido na loja de doce com a detenção do suspeito pela cabo Marli.