Bariri: Polícia Militar prende homem por furto de bateria na Vila São José

Na madrugada desta quarta-feira, 8, a Polícia Militar de Bariri deteve um indivíduo por prática de furto a um barracão na Vila São José.

A Polícia foi acionada após populares virem um homem carregando uma bateria de caminhão.

A PM esteve no local e localizou próximo dali um indivíduo já conhecido dos meios policiais por prática de furto que confessou a ação.

Segundo a PM, ladrão havia pulado no local após danificar a concertina e depois saiu com o item arrombando o portão com as ferramentas da própria empresa

A. A. S. de 39 anos, foi detido e permaneceu preso na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú.