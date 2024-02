Bariri: Polícia Civil investiga abuso sexual praticado por dois adolescentes contra duas crianças

A Polícia Civil está investigando ato infracional de abuso sexual praticado por dois adolescentes contra duas crianças em Bariri.

De acordo com o delegado titular de Bariri, Marcílio César Frederici de Mello, os fatos ocorreram em duas datas distintas (5 de fevereiro e 15 de fevereiro), ambos no Jardim Iguatemy, em Bariri.

A Polícia Civil tomou conhecimento deles na segunda-feira (19), quando tiveram início as investigações.

Dois adolescentes, de 12 anos e de 16 anos, são investigados como autores do ato infracional. Eles teriam abusado sexualmente de dois meninos, de 6 anos e de 9 anos, inclusive com o uso de instrumentos.

O delegado aguarda a chegada de laudos do Instituto Médico Legal (IML) de Jaú para a caracterização das lesões.

A delegacia apura também indícios de que houve reação de moradores do bairro contra os dois adolescentes.

Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), as medidas socioeducativas podem ser aplicadas para adolescentes a partir dos 12 anos de idade.