Bariri: PM captura dois condenados pela Justiça

A Polícia Militar (PM) de Bariri capturou dois homens que haviam sido condenados pela Justiça.

No dia 26 de janeiro, por volta das 19h30, equipe da PM prendeu J. V. C. C., 20 anos, enquanto realizava fiscalização em estabelecimento comercial situado na Avenida Doutor Antônio Galízia, por meio da Atividade Delegada.

Os policiais que atuavam na fiscalização tinham conhecimento de que havia mandado de prisão contra J.

No dia 27 de janeiro, pouco antes das 16h, PMs depararam com D. O., 36 anos. Ao avistar a viatura, ele fugiu, sendo acompanhado e detido.

Os policiais tomaram conhecimento que o homem era procurado pela Justiça, o qual foi conduzido à Delegacia de Polícia.