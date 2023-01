Bariri: Itens furtados da Santa Casa estavam em casa de funcionário do hospital

A Santa Casa de Bariri encaminhou nota à imprensa na noite desta terça-feira, informando que, após a Diretoria Administrativa tomar conhecimento do desaparecimento de alguns materiais e equipamentos da entidade, de ofício e imediatamente noticiou os fatos à Polícia Civil e ao Ministério Público.

Nesta terça-feira (17), foi solicitado pela Delegacia de Polícia de Bariri o comparecimento da Diretora Administrativa, Marina Prearo, e colaboradores para proceder ao reconhecimento de equipamentos que foram localizados, sendo eles devolvidos a Santa Casa pela autoridade policial, a qual, segundo informado, irá instaurar inquérito policial para apuração dos fatos.

Do mesmo modo, a Santa Casa irá tomar providências e as medidas administrativas cabíveis.

Assim que houver a reunião de mais elementos e informações, a Santa Casa emitirá nota oficial, com mais detalhes.

O Candeia apurou que os itens estavam na residência de funcionário do hospital.