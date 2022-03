Bariri: Homem é detido com 30 quilos de maconha

Um trabalho conjunto entre as polícias Civil e Militar de Bariri resultou na detenção de um homem de 27 anos com aproximadamente 30 quilos de maconha.

Desde o fim de 2021 a Polícia Civil vinha investigando o homem, por possível envolvimento com o comércio de drogas.

Na tarde desta sexta-feira (4) policiais militares resolveram abordar o suspeito. A ação ocorreu no Jardim Panorama, perto da escola Ephigênia Cardoso Machado Fortunato.

Assim que notou que seria abordado, o homem tentou evadir-se num veículo, atirando alguns objetos enquanto fugia.

Ele foi interceptado algumas quadras dali, momento em que os policiais encontraram 50 gramas de maconha em seu poder.

Em seguida, policiais civis e militares foram à residência do suspeito, onde localizaram 27 tijolos de maconha, porções menores da mesma droga, pequena quantidade de haxixe e crack, R$ 1.776,00, duas facas, balança de precisão e material supostamente utilizado para embalar drogas.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para audiência de custódia junto ao Poder Judiciário.