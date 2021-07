Bariri: Grupo é preso por furtar 12 cabeças de gado de propriedade

Cinco pessoas foram presas pela Polícia Civil suspeitas de participação em um furto de 12 cabeças de gado durante a madrugada desta quinta-feira (22), em Bariri (SP).

De acordo com informações da Polícia Civil de Gália, os suspeitos foram flagrados descarregando o gado furtado na manhã desta quinta-feira em um propriedade rural da cidade.

Segundo a Polícia Militar de Bariri, o furto aconteceu em uma propriedade rural no bairro Barra Mansa. Para pegar o gado, os suspeitos destruíram a cerca do local. A Polícia Científica esteve na propriedade para coleta de provas para a investigação do crime.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o dono do gado só ficou sabendo do furto depois do flagrante da Policia. Os suspeitos foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Marília, onde ficarão à disposição da Justiça.

Fonte: G1