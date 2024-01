Bariri: ex-servidor da Santa Casa é condenado por peculato

Réu montou cozinha industrial com bens desviados da entidade – Foto Arquivo Candeia

Um ex-funcionário da Santa Casa de Bariri que desviou bens da entidade foi condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime semiaberto, pelo crime de peculato. O Judiciário publicou a sentença nos autos neste domingo (21/1).

Denunciado pelo promotor de Justiça Nelson Aparecido Febraio Junior, o réu ocupava função no setor administrativo e aproveitou-se das facilidades do cargo para se apropriar de bens e utensílios de cozinha sob a falsa justificativa de que os itens seriam usados em eventos beneficentes. Contudo, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, as autoridades encontraram uma verdadeira cozinha industrial montada, às custas da Santa Casa, na residência do homem.

Segundo o apurado pelo MPSP, o ex-servidor chegou a forjar uma troca de mensagens via WhatsApp para justificar a propriedade de um retroprojetor, também desviado da Santa Casa.

O réu já havia sido exonerado antes mesmo da sentença.

Fonte: MPSP