BARIRI: Dupla assalta supermercado a mão armada

No final da manhã desta quarta-feira, 20, uma dupla invadiu o Supermercado UltraServe para realizar assalto.

De acordo com informações preliminares, a dupla chegou no estabelecimento, um deles entrou e fingiu que compraria uma garrafa de vinho. Quando foi passar no caixa o indivíduo rendeu os funcionários e anunciou o assalto. O comparsa ficou do lado de fora em uma motocicleta sem placa.

Os caixas foram todos esvaziados. Informações preliminares e extraoficiais apontam que teriam sido levados cerca de R$ 10 mil.

Nenhum funcionário se feriu durante a ação.