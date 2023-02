Bariri: Com apoio de populares, PM detém jovem por furto

A Polícia Militar (PM) de Bariri deteve por volta das 20h30 de segunda-feira (30) M. S. C., 25 anos, pela prática de furto.

Para chegarem ao suspeito, os policiais contaram com o apoio de populares.

O jovem havia acabado de furtar uma bicicleta nas imediações do Clube Recreativo de Bariri.

Os PMs checaram o nome dele no sistema e verificaram que era procurado pela Justiça pelo cometimento de roubos em estabelecimentos comerciais da cidade.

Havia mandado de prisão temporária decretada contra M., que permaneceu à disposição da Justiça.