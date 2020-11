Divulgação

Um GM Classic e um VW Gol, ambos na cor preta, envolveram-se em acidente na manhã desta quinta-feira, 26, na Avenida Tenente Peliciotti, na região central de Bariri.

Por motivos a serem esclarecidos, os veículos chocaram-se no cruzamento da via com a Rua Rui Barbosa. Segundo informado, ninguém se feriu.