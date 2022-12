Bariri: Após homem levar tiro no braço, Polícia Civil pede prisão de autores

A Polícia Civil de Bariri requereu do Judiciário a prisão temporária de dois homens acusados de tentativa de homicídio.

Na tarde de anteontem (29) um deles efetuou disparo de espingarda contra desafeto de um dos homens, fato ocorrido em estabelecimento situado no Jardim Santa Inês, em Bariri.

Duas esferas de chumbo atingiram o veículo da vítima. A terceira pegou no braço do homem, que conseguiu dirigir até o pronto-socorro da Santa Casa de Bariri.

Segundo o delegado Durval Izar Neto, vítima e um dos homens têm histórico de desentendimentos, com boletins de ocorrência registrados de ameaça e lesão corporal, um contra o outro. A Polícia Civil chegou a realizar anteriormente buscas nas residências de ambos na tentativa de localizar armas.

No dia anterior ao disparo, a vítima teria desferido um golpe de faca contra a mão do desafeto.

Anteontem (29) a vítima parou o carro em frente do estabelecimento do homem para tirar satisfações.

O desafeto pediu para um colega que estava no local apanhar a espingarda. Este pegou a arma e efetuou um disparo. Assim que a vítima foi atingida, conseguiu procurar atendimento médico.

Autor e coautor do tiro evadiram-se e levaram a espingarda com eles. Até o fechamento desta edição, não haviam se apresentado.