BARIRI: Após briga, homem é morto a facada no Jardim São Marcos

Foto e texto: Diego Santos

Everton Willian Cristianini, 26 anos, morreu depois de ser atingido por golpe de faca na noite deste domingo, 29.

De acordo com o apurado junto a familiares, a vítima teria se desentendido com outro rapaz que morava com seus pais e, na noite de hoje, teria ido até o local para “tirar satisfação” com o autor.

A vítima teria invadido a casa ameaçando o autor e os próprios pais. Nesse momento o autor, munido de uma faca, teria reagido e acertado o golpe fatal.

A vítima morreu no local. O autor ainda não foi localizado.

A Polícia Militar (PM) está no local e aguarda a chegada da Perícia para liberação do corpo.