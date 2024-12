A operação conjunta envolvendo Ministério Público (MP) e polícias Militar e Civil resultou na apreensão de mais três motocicletas na quinta-feira (12).

No período noturno dois condutores estavam empinando as motos em via pública, sendo que um deles segurava um “copão” de bebida.

Ambos foram abordados e detidos por policiais militares. As motos foram apreendidas e os condutores perderão a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Caso sejam identificados dirigindo novamente, poderão ser presos preventivamente.

Também na quinta-feira, por receio de fiscalizações e de prisões, uma pessoa abandonou uma motocicleta de origem ilícita em via pública. O veículo foi apreendido.