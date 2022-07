Bariri: PM prende homem por tráfico de drogas no Bairro Santa Clara

Na tarde de quarta-feira, 6, por volta das 16h15, durante patrulhamento no Bairro Santa Clara em Bariri, a fim de coibir tráfico de drogas, a equipe da Polícia Militar flagrou J.B. em atitude suspeita.

Ao avistar a equipe, o suspeio saiu correndo com a bicicleta que ocupava. Ele foi acompanhamento por vários quarteirões, até que caiu ao fazer uma curva. Após abordagem, a PM encontrou com ele oito porções de crack, quatorze pinos com cocaína e R$ 105,20 em notas e moedas diversas.

Diante do exposto, foi dada voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi apresentado na Centra de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde foi ratificada a voz de prisão, permanecendo recolhido naquele órgão policial, à disposição da Justiça.