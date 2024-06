Clima: Inverno terá temperaturas acima do previsto e poucas chuvas

Nesta sexta-feira (21), às 17h51, começa o inverno 2024 no Brasil. A estação continua até 22 de setembro e terá temperaturas acima do previsto, de acordo com o Climatempo. Com o fim do El Niño e o início do La Niña, o esperado é que o período seja de menos chuvas em relação ao ano passado.

Embora sejam esperadas possíveis ondas de calor entre agosto e setembro, a previsão não é de calor intenso. Haverá, sim, dias de frio.

Mesmo com o La Niña, contudo, a meteorologia indica um inverno com tempo seco no Sudeste, especialmente no interior de São Paulo.

O último dia do outono veio com predomínio de sol e tempo seco e quente no estado. O veranico continua e São Paulo ruma para ter um dos junhos, ou ‘o’ junho mais quente já observado.

No primeiro fim de semana do inverno, São Paulo poderá ter recorde de maior temperatura em junho, com previsão de calor de 29°C a 30°C. A secura do ar continua também.

O recorde pode ocorrer não apenas em relação à média da temperatura máxima, mas também da maior temperatura já registrada em um dia de junho em São Paulo, em 81 anos de medições do Instituto Nacional de meteorologia. O recorde atual é de 28,8°C, originalmente de junho de 1992, mas que foi igualado na tarde de 16 de junho de 2024. (Fonte: Terra)