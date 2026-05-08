Justiça: MP prende investigadas por violência física e psicológica contra crianças em creche

Composição 1_1 Slide 03 05 25 Nutribem

O Ministério Público (MP) em Bariri efetuou na quinta-feira (7) a prisão temporária de três investigadas por supostos episódios de violência física e psicológica praticados contra crianças na Creche Municipal Nelly Chidid, situada no Jardim Panorama.

A medida foi deferida pela Vara Regional das Garantias da 3ª Região Administrativa Judiciária e cumprida com apoio da Polícia Militar. A medida cautelar foi ajuizada pela Promotoria de Justiça de Bariri.

As apurações tiveram início após o recebimento de informações sobre lesões recorrentes apresentadas por uma criança de 2 anos, além de mudanças comportamentais consideradas compatíveis com situações de sofrimento físico e emocional.

Ao longo da investigação, foram reunidos depoimentos, fotografias das marcas identificadas no corpo da vítima e imagens captadas pelo sistema de monitoramento da unidade escolar.

Segundo o promotor de Justiça Nelson Febraio, os elementos colhidos indicam, em tese, a ocorrência reiterada de agressões físicas, contenções abusivas e até estímulo à violência entre as próprias crianças.

O pedido de prisão se deu diante da gravidade dos fatos e da necessidade de se preservar provas e assegurar o regular prosseguimento das investigações.

As diligências continuam para apuração completa dos fatos, identificação de possíveis outras vítimas e adoção das providências judiciais cabíveis.