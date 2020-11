Informe Publicitário – Empório e Mercado São Francisco inaugura loja 2

Inauguração ocorreu no sábado, 7 – Divulgação

O Empório de Carnes e Mercado São Francisco inaugurou no sábado, 7, a segunda loja, localizada na Av. Tenente Peliciotti, 1039, em frente ao Jardim dos Morros.

O local conta com açougue completo com carnes bovinas da raça Angus, padaria com pães e doces feitos na hora, quitanda própria, peixaria completa com comida japonesa aos finais de semana, artigos para churrasco e bebidas em geral.

O telefone da loja 2 para contato é o 3662- 4020, e o WhatsApp 99821-4020. A loja 1 do Empório São Francisco está localizada na Rua 7 de Setembro, 56, e o telefone é o 3662-3631.