Festa de São Sebastião termina amanhã com almoço e leilão de prendas

Bom público prestigiou as quatros noites de quermesse do padroeiro – Rosa Marcolino

Amanhã, domingo, 2 de fevereiro, se encerra as festividades da Festa de São Sebastião de Itaju.

A programação tem início às 10h, com celebração eucarística presidida pelo padre Éder Júnior Galbier. A partir das 12h, ocorre almoço festivo, seguido de leilão de prendas, na barraca da quermesse.

No cardápio, arroz, macarrão, salada de repolho com abacaxi. Também serão vendidos espetos, frango e leitoa assada e bebidas. O valor é R$ 10 a porção.