Setor de Esporte estuda projeto de inclusão e promoção social

Max Pereira propôs implantação de projeto sócio esportivo através de lei de incentivo ao esporte – Divulgação

Terça-feira, 16, o ex-voleibolista e atleta olímpico bauruense, Max Jerferson Pereira, foi recebido pelo prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (PSDB) e pela diretora de Educação, Cultura e Esporte, Stefani Edvirgem da Silva Borges.

Ele trouxe a proposta de implantar em Bariri projeto sócio esportivo, que envolve crianças e adolescentes de 8 a 14 anos e visa iniciação no esporte em diferentes modalidades.

A ideia tem apoio do atual responsável pelo setor de Esporte em Bariri, Marcell Grigolin. “Está bem dentro da filosofia de trabalho que pretendo priorizar, que é resgatar valores e princípios através da prática de esportes”, comenta o dirigente.

Após deixar as quadras, Max montou empresa que se especializou em captar recursos e investidores para fomentar projetos esportivos, através de leis de incentivo ao esporte, tanto na esfera estadual como federal.

As leis permitem que recursos provenientes de renúncia fiscal sejam aplicados em projetos das diversas manifestações desportivas e paradesportivas distribuídos por todo o território nacional.

No caso de Bariri, segundo Grigolin, o objetivo é que o projeto sócio esportivo promova práticas e ações que levem à inclusão e promoção social de crianças e jovens.

Através das redes sociais, o prefeito mostrou interesse pela proposta. “Investir no esporte é de fundamental importância não só para a construção de um futuro melhor para a juventude, como também fortalecer os laços com as famílias de Bariri”, comentou.