Palácio dos Esportes goleia e fatura título no Umuarama

Divulgação

O Palácio dos Esportes goleou a Tec Car por 4 a 0 e faturou o título do Campeonato de Futebol Livre do Umuarama Clube de Bariri.

A decisão foi disputada na tarde de sábado (21), com presença de bom público. O campeonato teve início em fevereiro, mas precisou ser paralisado por causa da Covid-19.

Encerrado o jogo, houve entrega de troféus e medalhas aos jogadores e aos times campeão e vice.

Os destaques da competição também foram agraciados com troféus. O artilheiro foi Glaubinho (Heineken), com 10 gols marcados.

O Palácio dos Esportes teve o goleiro menos vazado (Mateus Scarre), o atleta revelação (João Cilli) e o craque da final (David Germin).

Homenagens

Divulgação

A diretoria do clube prestou homenagem às vítimas da Covid-19, com crianças soltando balões, e a familiares de Orlando Belluzzo Neto, que morreu em agosto deste ano.

Uma camiseta do Cine Belluzzo utilizada pelo empresário e apaixonado por futebol foi colocada num quadro e ficará em exposição no bar do Umuarama.

Numa ação solidária, o clube arrecadou farinha, óleo e sal. O montante foi entregue nessa semana na Paróquia de Santa Luzia.