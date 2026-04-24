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Esportes

Esporte: Prefeitura irá contratar instrutores esportivos

24 abr, 2026

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Diretor municipal de Esportes, Luzinho Jholi, diz que treinamentos serão realizados no Faridão, CSU, Clube Municipal e Quadra Conrado Migliorini (Robertinho Coletta/Candeia)

A Prefeitura de Bariri abriu chamamento público para o credenciamento de profissionais interessados em atuar como instrutores esportivos no município.
A iniciativa, conduzida por meio da Diretoria Municipal de Esporte e Lazer, tem como objetivo ampliar e fortalecer a oferta de atividades esportivas à população, especialmente por meio de oficinas e projetos voltados à prática esportiva.
De acordo com o edital, o processo visa selecionar profissionais devidamente capacitados para ministrar aulas de futebol de campo, futsal, vôlei, basquete e hidroginástica, com remuneração mensal, dentro de um programa estruturado pela administração municipal.
De acordo com o diretor municipal de Esportes, Luiz Carlos Rodrigues Júnior (Jholi), os treinamentos de futebol de campo ocorrerão no Estádio Farid Jorge Resegue e Centro Social e Urbano (CSU). As demais modalidades serão realizadas no Clube Municipal José Giacone e Quadra Conrado Migliorini.
O modelo adotado é de credenciamento, permitindo a participação de interessados que atendam aos requisitos estabelecidos no documento oficial.
O valor máximo global previsto para a contratação é de R$ 156.780,00, conforme definido no edital publicado no portal da Prefeitura. A sessão para apresentação das propostas está marcada para o dia 6 de maio de 2026, às 9h, na sala de licitações do município.
A proposta da administração é fomentar a prática esportiva como ferramenta de inclusão social, promoção da saúde e desenvolvimento de jovens, oferecendo atividades orientadas por profissionais qualificados.
Os interessados podem acessar o edital completo no site oficial da Prefeitura de Bariri, onde estão disponíveis todas as informações detalhadas sobre requisitos, critérios de seleção e condições de contratação.

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