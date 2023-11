ESPORTE: Mesatenistas de Bariri e região competem em Jaú

No sábado (25) a sede da Associação Jauense de Tênis de Mesa (AJTM) contou com 12 horas de competição.

Com a participação de 80 competidores de Jaú, Bariri e outras cidades, o torneio contou com 280 jogos; uma maratona de intensidade e paixão pelo tênis de mesa do início até a premiação.

Foram nove categorias disputadas, reunindo atletas de todas as idades. O evento foi realizado em prol dos trabalhos da associação, que tem como treinadora Dani Bassi, que também ministra treinamentos no Umuarama Clube de Bariri.

A técnica Dani Bassi, em nome da AJTM, expressa sua gratidão e entusiasmo. “Seguimos para fechar o ano com muita disposição, representando Jaú e a seleção paulista no TMB Platinum – Campeonato Brasileiro. Vamos manter sempre o propósito de integrar a comunidade através do esporte”, destaca ela. (Fonte: Carlinhos Sabatino, jornalista)