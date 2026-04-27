Esporte: Bombeiro e atleta de Bariri conquista 3º lugar no Brasileiro de jiu-jítsu

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O bombeiro e atleta baririense Luis Ricardo Marques, conhecido como Pezão, conquistou um importante resultado no cenário esportivo nacional ao garantir o 3º lugar no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu, realizado na cidade de Barueri.

A competição é promovida pela Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu, considerada a principal entidade da modalidade no país.

Competindo na categoria Faixa Preta – Pesadíssimo Master 2, Pezão enfrentou um alto nível técnico, com a participação de 45 atletas inscritos — fator que valoriza ainda mais a conquista do pódio.

Com 12 anos de dedicação ao jiu-jítsu, o atleta destaca que a disciplina, a constância e a superação são pilares fundamentais tanto no esporte quanto na vida profissional. Além de representar Bariri nos tatames, ele atua como bombeiro, profissão em que aplica diariamente valores como coragem, controle emocional e preparo físico.

Segundo o próprio atleta, a experiência em competições vai além das medalhas. “É uma oportunidade de testar o corpo e a mente, desenvolver resiliência, autocontrole e resistência à pressão, além de levar esses aprendizados para situações reais, inclusive no atendimento à população”, destacou.

O próximo desafio de Pezão já está marcado: o SP Open, previsto para o mês de julho, também organizado pela federação da modalidade.