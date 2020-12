Escola de futebol do Cruzeiro realiza amistosos

Jogadores das categorias sub-11, sub-13 e sub-15 do Cruzeiro: as duas últimas equipes enfrentaram o Arrudão em amistosos – Divulgação

Dois times da escola de futebol licenciada do Cruzeiro Esporte Clube Bariri realizaram jogos amistosos no fim de semana passado no campo do Arrudão contra equipes da casa.

Na categoria sub-13, o Cruzeiro bateu o Arrudão por 4 a 3. Pelo sub-15 houve empate por 1 a 1.

O responsável pelo treinamento da escola do Cruzeiro é Luis Carlos Rodrigues Júnior (Jholi), que já atuou como profissional no futebol.

O trabalho é desenvolvido no campo do Centro Social Urbano (CSU). As categorias sub-15 e sub-17 treinam às segundas e quartas-feiras, a partir das 16h30. O sub-11 e o sub-13 treinam às quartas-feiras (15) e às sextas-feiras (16h30). Há também treinamento para garotos do sub-7 e sub-9 às terças e quintas-feiras, a partir das 16h30.

Segundo Jholi, o trabalho é voltado para crianças e adolescentes de 5 a 16 anos. Podem participar quem não sabe jogar futebol e quer aprender, crianças que necessitam fazer uma atividade física por causa da saúde e aluno que já tem o dom do futebol e quer se aprimorar. O foco do trabalho é nas partes física, técnica e tática. O telefone para contato é (14) 9-8814-9604.