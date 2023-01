Boraceia realiza futebol solidário com os grandes nomes do futebol amador

Ao longo dos anos o futebol amador de Boraceia participou de diversos campeonatos regionais de futebol. Ao todo, foram 12 títulos participando da Liga Jauense de Futebol e tantas outras conquistas.

Nomes regionais fizeram parte das equipes, mas a grande parte desses atletas que defenderam as equipes de Boraceia era mesmo da cidade.

No próximo domingo, dia 29 de janeiro, a partir das 10h, no campo de Futebol Society do complexo esportivo de Boraceia, o Departamento de Esporte e Lazer em parceria com a Coordenadoria de Cultura e Turismo vão realizar uma partida para promover o reencontro desses atletas.

O jogo vai misturar futebol campeão com muita solidariedade, já que para assistir ao confronto as pessoas poderão doar um litro de leite longa vida para serem distribuídos as entidades do município.

Além de futebol e muita solidariedade, haverá prêmios, pipoca e algodão-doce e uma homenagem especial para um grande personagem do futebol amador de Boraceia “Seu Catarino”, que atuou como massagista pela Associação Atlética Boraceia por longos 25 anos.