Saemba aposta em dois novos poços para superar crise hídrica

Eder Cassiola

O Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) pretende contar com dois novos poços para abastecimento público ainda neste ano. A informação é do superintendente da autarquia, Eder Cassiola. Um dos poços tem custo próximo a R$ 3 milhões, licitação feita pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), e deve ser perfurado ao lado da Estação de Tratamento de Água – confira mais informações no box. Outro poço deve ter investimento com recursos da prefeitura; a previsão é que se localize perto do Barracão Municipal. Segundo Eder Cassiola, o objetivo do Saemba é que Bariri tenha menor dependência do Manancial São Luis. Na entrevista concedida ao Candeia, ele fala dos problemas ocorridos no fim de semana e afirma que a autarquia não será vendida. Também adianta os estudos para reajustes da conta de água e das tarifas cobradas por serviços solicitados por munícipes. A entrevista completa está no Facebook do Jornal Candeia.

Candeia – No fim de semana houve problema de abastecimento com o Manancial São Luis. O que ocorreu e qual a solução dada pelo Saemba?

Eder Cassiola – O manancial fica na zona rural e, por isso, é comum que haja problemas de interrupção no fornecimento de energia elétrica. No sábado, parte da linha se rompeu. Avisamos a CPFL por volta da meia-noite. A energia foi restabelecida por volta do meio-dia do domingo. Toda a região abastecida pelo manancial ficou sem o fornecimento de água até por volta das 14h de domingo.

Candeia – O Saemba tem condições financeiras de adquirir um gerador?

Eder Cassiola – Está em estudo a compra de um gerador para o manancial. O investimento é alto. Estamos tentando cotar a compra para encaixar na programação financeira, mas acredito que para este ano não será possível. Nesta semana, junto à CPFL, estamos iniciando um trabalho de desobstrução de galhos que podem afetar o manancial.

Candeia – Como está o andamento do projeto para perfuração do poço ao lado da Estação de Tratamento de Água?

Eder Cassiola – Estamos trabalhando na substituição do manancial por um poço profundo. O objetivo é que a capacidade de produção seja superior ao do manancial. O projeto foi executado e está em fase de licitação. É um valor de quase R$ 3 milhões, recursos do governo estadual. Quando o poço entrar em funcionamento, o manancial fica como uma reserva. Nosso plano B é a recuperação do manancial. Temos ainda um plano C, que é continuar a perfurar poços. Em 2021 perfuramos os poços na Rua Sete de Setembro e no antigo Tiro de Guerra. O próximo poço será perfurado perto do Barracão da prefeitura com o objetivo de atender o Jardim Santa Lúcia, parte da Nova Bariri, Jardim Esplanada e Jardim Paulista.

Candeia – Qual a situação financeira do Saemba hoje?

Eder Cassiola – O Saemba vinha dando prejuízo a partir de 2018. O déficit era suprido com o caixa que tinha na autarquia. Em 2020 essa reserva financeira se esgotou. Foi preciso fazer um reajuste para tentar parar de dar prejuízo. Houve um realinhamento no valor da tarifa da água para manter o Saemba em funcionamento. A autarquia teve um prejuízo de R$ 1 milhão em 2020. Em relação a 2021, estamos fechando as contas agora. Trouxemos esse déficit na casa de R$ 200 mil. Viramos o ano com restos a pagar. Outra medida que tomamos é que passamos a cobrar o serviço prestado pelo Saemba. Havia serviços que custavam mais do que a autarquia recebia. Esse prejuízo era distribuído por todos. Também cobramos quem devia ao Saemba. Outra ação foi com relação aos loteamentos. O Saemba não perfurou os poços que deveria e dispensou o loteador de fazer isso. Passou pela Câmara um projeto de lei em que o loteador deve perfurar poço ou, se o bairro já tem água, deve dar o valor em dinheiro para que a autarquia perfure o poço onde há necessidade.

Candeia – A conta de água irá subir novamente em 2022? E em relação às tarifas por serviços prestados pelo Saemba?

Eder Cassiola – Para os serviços prestados pelo Saemba, como uma ligação de água, iremos apurar conforme a memória de cálculo de tudo o que é gasto para cada obra. Vamos fazer a pesquisa de mercado e verificar se o custo do cano subiu, óleo diesel etc. Se tudo isso foi majorado, terá de ser repassado. Caso contrário, a população inteira terá de pagar. No ano passado fizemos o realinhamento em fevereiro. Decidimos fazer o estudo sempre em fevereiro. Quanto à tarifa de água, vamos fechar o ano fiscal de 2021 em janeiro e projetar 2022. Terá, sim, um reajuste, mas deve ficar abaixo da inflação porque entendemos o atual momento também.

Candeia – Então o aumento será abaixo de 10%?

Eder Cassiola – Bem abaixo. Estamos trabalhando a renegociação de contratos para reduzir as despesas. Com isso e com a cobrança correta pelos serviços, devemos fazer o reajuste mínimo da tarifa de água. Não temos mais o caixa para usar, porque foi consumido. Temos de pagar os compromissos em dia e manter a autarquia sempre forte. O reajuste anterior foi proposto em março para vigorar em abril. Temos esse prazo para realizar os estudos.

Candeia – No domingo passado a bomba do poço do Jardim Santa Helena queimou. Quando esse tipo de problema ocorre, é possível ter uma maior celeridade na manutenção do equipamento?

Eder Cassiola – No sábado à noite houve um pico de energia elétrica. Na manhã de domingo houve intervenção técnica no poço e a bomba voltou a funcionar. Às 19h a bomba parou de vez. Em janeiro de 2021 havíamos identificado que poderíamos ter problema com o poço do Santa Helena. Na época, conseguimos fazer um investimento numa bomba reserva. Como se trata de um poço muito profundo precisa de um guindaste para poder retirar a bomba. Todo esse serviço é terceirizado e isso não só em Bariri. O prazo inicial dado pelo Saemba para a manutenção foi de três dias. E isso porque para a última troca foram necessários três dias. Com muito empenho da equipe do Saemba e das empresas terceirizadas, conseguimos fazer o serviço num tempo recorde: às 16h de segunda-feira a bomba estava funcionando. A bomba que queimou foi para a fábrica para ver a viabilidade de arrumar ou não. Independentemente disso, vamos deixar uma bomba como reserva. Se o laudo apontar que o problema foi elétrico, vamos acionar a CPFL para que a empresa faça o pagamento dos custos. Há duas coisas que não entendemos. Pela importância desse poço, nunca foi pensado num poço reserva. Era para ter mais um para suprir o bairro. A expectativa é que a prefeitura doe alguma área nas imediações ao Saemba para perfurarmos outro poço. Há comentários de pessoas que poderiam estar contribuindo para o sistema. O pessoal do Saemba fazendo o trabalho e gente na tela fazendo reportagem e criticando. Somos empregados da população. O nosso sucesso irá refletir num melhor trabalho para as pessoas. Tivemos caminhão-pipa levando água aos moradores. A Usina Coletta (DCBio) forneceu um caminhão-pipa para nos auxiliar. Em 22 anos o Saemba perfurou dois poços: Polo Industrial; e no Jardim Nova Bariri. Os demais foram perfurados por loteadores.

Candeia – Você continua à frente do Saemba? Houve rumores de que poderia ir trabalhar no Paço Municipal…

Eder Cassiola – Surgiu muita conversa. Sou funcionário da prefeitura e tenho a confiança do prefeito Abelardo. Vou trabalhar onde ele achar que vou desempenhar melhor minha função. Meu projeto é com o Saemba. Não realizei ainda as coisas que precisava. Mesmo que viesse um convite do prefeito agora, minha resposta seria não. A chuva voltou, mas ela não resolve o problema, ela ameniza. Nosso trabalho é auditado. A própria população fiscaliza. Há também o Ministério Público, o Tribunal de Contas e outros órgãos de fiscalização.

Candeia – Gostaria de acrescentar alguma informação?

Eder Cassiola – O Saemba está hoje em outro patamar e trabalhamos para que seja cada vez mais auto-suficiente. Essa conversa de que fizemos negociação para vender o Saemba é mentira. É preciso checar e ter propriedade naquilo que está sendo divulgado. Além da dificuldade que o sistema tem, há ainda gente trabalhando contra. Havia pessoas acomodadas dentro do sistema e quando começamos a mexer, sofremos as consequências. Fui criticado e chamado de incompetente, com mensagens para atingir o lado pessoal. Quem tiver alguma dúvida, pode vir ao Saemba que mostraremos os números, os projetos, onde estávamos e onde queremos chegar.

Licitação do DAEE contempla poços para Bariri e Itaju

O Governo de São Paulo, por meio do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), publicou no fim de 2021, no Diário Oficial, a abertura do processo de licitação para perfuração de 141 poços profundos em 125 municípios do Estado não atendidos pela Sabesp. Bariri e Itaju estão entre as cidades.

A ação faz parte do programa “Água é Vida”, apresentado em 7 de outubro pelo governador João Doria com o objetivo de reforçar a segurança hídrica no Estado.

O processo licitatório prevê a contratação de empresa de engenharia que deverá executar o serviço em um período de doze meses.

A perfuração dos poços vai beneficiar mais de 2,1 milhões de habitantes e a previsão é de investimento de R$ 145 milhões. O DAEE já tem os projetos prontos. O programa prevê também a construção de reservatórios metálicos com capacidade para até 200 mil litros de água junto a cada poço.

Para o superintendente do DAEE, Francisco Eduardo Loducca, a perfuração dos poços deixa o estado ainda mais preparado para enfrentar eventos climáticos: “Com essas obras, o governo garante abastecimento para mais de 2 milhões de pessoas reforçando a segurança hídrica paulista”, destacou Loducca.

A abertura dos envelopes de empresas interessadas ocorre em fevereiro. As obras têm previsão de início no primeiro semestre de 2022.