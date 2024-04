Entrevista da Semana: Voluntária destaca 1ª Semana Missionária em Bariri

Ana Lucila Lobato Foloni

Irmãs claretianas, vicentinos e outras pessoas participarão entre 1º e 5 de maio da 1ª Semana Missionária em Bariri. A iniciativa marca a comemoração aos 70 anos de presença em Bariri das religiosas da Congregação das Missionárias de Santo Antônio Maria Claret, conhecidas como irmãs claretianas. A voluntária Ana Lucila Lobato Foloni, que faz parte do Projeto de Evangelização da Paróquia Nossa Senhora das Dores, destaca a iniciativa e comenta a respeito do trabalho. “Levamos a paz e a alegria que vem do Senhor Jesus, pois conhecer Jesus Cristo pela fé é nossa alegria”, ressalta Lucila.

Candeia – O que é uma missão evangelizadora e quais os objetivos?

Lucila – Anunciar a Boa Nova de Jesus Cristo é a missão de todo cristão, isso é evangelizar. Algumas missões evangelizadoras já foram desenvolvidas em nossa paróquia, no centro da cidade, e muitas vilas já foram visitadas por evangelizadores.

Candeia – Em Bariri, como será desenvolvida a Semana Missionária?

Lucila – Essa semana missionária será de 1º de maio a 5 de maio, envolvendo as irmãs claretianas, os vicentinos e pessoas que têm no coração o desejo de anunciar Jesus Cristo vivo, suas palavras e seu reino de amor. Os missionários visitarão o Jardim Lucyla e os Jardins Yang 1, 2 e 3.

Candeia – De que forma foi feita a preparação para os participantes?

Lucila – Todos foram convidados, aqueles que aceitaram fazer a missão estão sendo preparados. Terão em mãos um folheto: Ministério da Visitação Missionária. Serão formadas duplas que deverão realizar a missão em ruas predeterminadas. Conforme cita Lucas, no capítulo 10, versículo 1: “O Senhor escolheu outros setenta e dois e enviou-os dois a dois”.

Candeia – Que realidade e acolhida esperam encontrar durante a realização da missão?

Lucila – Sempre fomos bem acolhidos quando em missão. Levamos a paz e a alegria que vem do Senhor Jesus, pois conhecer Jesus Cristo pela fé é nossa alegria. Segui-lo é uma graça e transmitir esse tesouro aos demais é uma tarefa que o Senhor nos confiou ao nos chamar e escolher.

Candeia – A missão integra programação dos 70 anos da presença das irmãs claretianas em Bariri. O que representa esse trabalho para a comunidade católica local?

Lucila – A missão claretiana integra a programação dos 70 anos da atuação das irmãs claretianas em Bariri. Desde 1953 temos essa presença amorosa e dedicada das irmãs em nossa cidade, no Lar Vicentino, que atende pessoas idosas, e na Creche Madre Leônia, com crianças. Essas filhas amadas de Jesus exercem seu ministério com muito amor.

Candeia – Qual a contribuição das irmãs claretianas para a semana missionária?

Lucila – Para nossa comunidade católica é uma bênção de Deus contarmos com o trabalho dessas mulheres consagradas a Deus, exercido com tanta abnegação em favor dos idosos, que muitas vezes não teriam um lar que os acolhesse e crianças que encontram um lugar propício para se desenvolverem como cidadãos conscientes. Desejamos dias felizes para essa congregação, muitos anos do seu ministério em Bariri, que Deus Pai aumente as vocações religiosas e que muitos chamados tenham a coragem de dizer “sim”.