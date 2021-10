Entrevista da Semana – Sem espaço para expansão, Bariri planeja aquisição de áreas de terra

Haghata Pepe Hailer Freire de Oliveira – “O prefeito Abelardo já afirmou que pretende investir na aquisição de lotes, para uma possível ampliação do polo industrial ou construção de um novo”

Diretora municipal de Desenvolvimento Econômico desde junho, Haghata Pepe Hailer Freire de Oliveira diz que o Executivo pretende focar no auxílio a empresas que já atuam na cidade e que, em outra frente, o objetivo é atrair novos investimentos. Segundo ela, esse é um desafio para Bariri justamente pelo fato de o município não dispor de áreas para ofertar a interessados. Haghata afirma que o atual governo pretende ampliar o atual pólo industrial ou construir um novo. Na entrevista ao Candeia, comenta também a respeito das tratativas para a instalação do Poupatempo, realização de evento no fim do ano e ações colocada em prática com a redução dos casos de Covid-19. Haghata é formada em licenciatura em pedagogia pela Unesp de Bauru. Ingressou na Prefeitura de Bariri como estagiária em 2009 e, após aprovação em concurso público, foi efetivada em 2011 no cargo de agente administrativo. Em 2014 foi nomeada chefe de Setor de Expediente, permanecendo até a extinção do cargo, que ocorreu no final de 2019. No ano passado 2020 a servidora foi nomeada como diretora de Administração por um período de seis meses.

Candeia – Que projetos estão sendo colocados em prática pela Diretoria de Desenvolvimento num momento em que há redução dos casos e óbitos relacionados à Covid-19?

Haghata – A pasta do Desenvolvimento é muito ampla, o que nos permite trabalhar simultaneamente com diversos segmentos. A Escola Senai está a todo vapor após o retorno das aulas presenciais, somente no período de setembro a dezembro serão atendidas mais de 100 pessoas entre cursos básicos e profissionalizantes, possibilitando qualificação que permitirá buscar vaga de emprego ou, até mesmo, abrir o seu próprio negócio. Pensando também nas festividades de final de ano, estamos com trabalho voltado ao comércio, através de parcerias, para realização de cursos rápidos que impactarão significativamente no aumento das vendas, além da realização de feiras para fomentar a economia e o turismo local. Dessa maneira, acreditamos resgatar a confiança do empresário, até mesmo para estimular novas contratações. Ainda neste mês, o prefeito Abelardo deverá lançar um programa de caráter assistencial, que será executado através de parceria das Diretorias de Ação Social e de Desenvolvimento Econômico, visando proporcionar ocupação, qualificação profissional e renda. Sendo que de imediato serão abertas 20 vagas.

Candeia – Que ações a senhora pretende tomar para fomentar o desenvolvimento econômico de Bariri e a geração de emprego no município?

Haghata – Quando falamos em desenvolvimento econômico e geração de emprego pensamos somente na vinda de novas empresas, porém é necessário lembrarmos que em Bariri existem diversas empresas, grandes e pequenas, que necessitam, muitas vezes, de apoio do poder público, seja para melhorar a infraestrutura de seu entorno, seja com legislações pertinentes e, principalmente, mão de obra qualificada. É uma característica do prefeito Abelardo se manter próximo das empresas de nossa cidade, desta forma, tenho me empenhado para estar em constante contato, seja através de visitas que tenho realizado, diálogo e comunicação, assim como atuando junto ao Conselho de Desenvolvimento Industrial. Estamos fortalecendo essa base para que Bariri seja conhecida como uma cidade que “enxerga” e apoia o empresário. Pois a geração de emprego e renda é uma das prioridades do Governo do Abelardo e Fernando Foloni e estamos com força total para isso, percebe-se pelo crescimento do número de vagas de emprego neste segundo semestre, disponibilizadas pelo Portal Emprega Bariri e PAT.

Candeia – Qual a maior carência de Bariri para o desenvolvimento e como superá-la?

Haghata – A maior carência de Bariri está relacionada a áreas de terra de propriedade do município, uma vez que hoje quase não possuímos espaço para ofertar às empresas que desejam se instalar em nossa cidade. O prefeito Abelardo já afirmou que pretende investir na aquisição de lotes, para uma possível ampliação do pólo industrial ou construção de um novo. A Diretoria Municipal de Desenvolvimento já deu início aos estudos para viabilizar o melhor negócio.

Candeia – Como estão as tratativas com o governo estadual para a instalação do Poupatempo em Bariri?

Haghata – As tratativas técnicas por parte do Município de Bariri foram todas executadas. O prédio foi indicado e duas reuniões já foram realizadas para alinhamento dos serviços e layout do espaço, faltando apenas o anuncio por parte do Governo do Estado. Estamos em contato com o superintende do Detran-SP, oficializado inclusive através de Ofício datado de 20 de setembro e seguimos aguardando novas informações.

Candeia – O município vem participando do Circuito Caminhos do Tietê. Há expectativa de quando Bariri poderá explorar economicamente o rio Tietê? Que parcerias considera fundamentais para esse objetivo?

Haghata – Bariri pertence à região turística (RT) Caminhos do Tietê, importante parceria para fomentar o turismo local. No início deste mês a Secretaria de Turismo do Estado esteve em nossa cidade para captar imagens e utilizar na divulgação de nossa região. Neste momento de retomada econômica o turismo regional é fundamental, cada vez mais as pessoas desejam viajar e, muitas vezes, não farão viagens longas, portanto as viagens de carro no próprio interior do estado tornaram-se realidade. Ao chegar à nossa região o turista pode explorar os atrativos de cada cidade e Bariri possui total estrutura para isso. Possuímos hotéis, um bom comércio, restaurantes, pizzarias e bares diferenciados. Atualmente formamos o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e as reuniões já estão acontecendo, juntamente com a pesquisa de demanda, inventário turístico e Plano Diretor que serão desenvolvidos, poderemos receber recursos financeiros que serão utilizados para a infraestrutura do Turismo de Bariri, inclusive para criação do Parque Ecológico as Margens do Rio Tietê, que faz parte do Plano de Governo do prefeito Abelardo.

Candeia – A Diretoria planeja que ações para o fim de ano? Haverá parcerias com a Acib, entidades etc.?

Haghata – Estamos com trabalho voltado ao comércio em parceria com a Acib e Sebrae e, agora, no mês de novembro, realizaremos dois cursos com conteúdos programáticos para aos comerciantes, sendo eles: “Inbound Marketing (Marketing de Atração)” e “Vitrines e Exposição de Produtos”, ações voltadas ao empreendedor que poderão contribuir significativamente no aumento das vendas. Ainda, a Prefeitura de Bariri está apoiando a realização da Feira Gastronômica que ocorrerá nos dias 13 e 14 de novembro na Praça da Matriz. Este evento contará com exposição e venda de mais de 30 tipos de produtos locais, além da Feira de Artesanato, em parceria com o Setor de Cultura, que ocorrerá no mês de dezembro. Entendemos que contribuir com o pequeno produtor e atuar em ações voltadas à economia criativa trarão grandes benefícios à nossa cidade.