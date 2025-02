Entrevista da Semana: Educação pretende realizar concurso em Bariri

Desde 2018 a Prefeitura de Bariri não realiza concurso público para áreas de gestão das escolas municipais. Na prática, professores da rede estão atuando como diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos. De acordo com a diretora municipal de Educação, Cinira Moreira Giaconi Mazotti, a administração municipal fará concurso, mas ainda é preciso definir a data. Na Entrevista ao Candeia, ela comenta que a prioridade da pasta em curso prazo é melhorar o ambiente escolar e a longo prazo investir na reforma dos prédios.

Candeia – Como a senhora avalia o início do ano letivo na rede municipal em Bariri?

Cinira – Como todo início, trabalhoso. A direção da escola, coordenadores pedagógicos, professores, funcionários e a Diretoria de Infraestrutura muito se empenharam para preparar o espaço escolar; para estudar e refletir sobre a prática pedagógica e planejamento das atividades com a finalidade de bem receber nossos alunos: bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos.

Candeia – Quando será feita a entrega dos kits escolares e uniformes aos estudantes?

Cinira – Já realizamos os pedidos. O prazo para entrega é de trinta dias com possibilidade de prorrogação.

Candeia – Quais as prioridades da senhora em curto e longo prazo na Educação de Bariri?

Cinira – Pretendemos em curto prazo oferecer melhores condições para que o ambiente escolar seja cada vez mais produtor de boas práticas e garanta o direito de aprender. Como exemplo, posso citar pequenos reparos nas unidades escolares, ajustes do quadro de funcionários, reestruturação pedagógica tendo em vista o desenvolvimento da aprendizagem e o planejamento com estudos e novas práticas. A longo prazo realizar as reformas prediais.

Candeia – Os prédios escolares necessitam de manutenção. Qual o quadro atual e que unidades receberão a atenção do poder público de forma prioritária?

Cinira – Sim. Após visita in loco nas unidades escolares, vamos iniciar a limpeza e a dedetização da Creche Carmem Sola Modolin Aquilante.

Candeia – Em relação à climatização dos colégios, houve destinação de recursos via emenda impositiva. Quais os entraves para que seja feita a instalação dos aparelhos de ar condicionado nas escolas?

Cinira – A mudança do padrão de energia. Será necessária uma licitação para a realização desse serviço, a qual, já foram tomadas as devidas providências.

Candeia – A senhora entende que há necessidade de alterações no Plano de Carreira do Magistério? Que medidas merecem uma maior atenção da diretoria?

Cinira – As alterações do Plano de Carreira dos profissionais da educação devem ser avaliadas de maneira multissetorial, pois envolve questões jurídicas, financeiras, administrativas e educacionais e, podem ser revistas para adequação de qualquer um dos setores envolvidos.

Candeia – Cargos na educação, como de diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico, são ocupados por professores da rede. A senhora pretende realizar concurso para esses cargos? Há data para isso?

Cinira – Sim, mas ainda não há data. Porém, esta semana, por meio de uma conversa com o senhor prefeito Airton, os primeiros passos foram dados para a realização do concurso.