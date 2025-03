Entrevista da Semana: ‘Com 20 anos, Assobari é referência no setor’

A Associação dos Fornecedores de Cana da Região de Bariri (Assobari) completou no dia 25 de janeiro 20 anos de atividades. Presidente da entidade desde julho de 2023, o agricultor Manoel Fernando Salina comenta na entrevista a respeito das melhorias nos serviços prestados. De acordo com ele, a Assobari é referência no setor. O destaque é que a Assobari foi o primeiro grupo de produtores no mundo a ser certificada pela Better Sugarcane Initiative (Bonsucro) – certificação global que avalia o desempenho sustentável na cadeia produtiva e produtos fabricados a partir da cana e é atualmente o modelo de certificação mais utilizado no Brasil para empresas sucroenergéticas. Fernando Salina é formado em Economia pela Instituição Toledo de Ensino (ITE), de Bauru, tendo atuando no comércio local por 40 anos. Por duas vezes foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib).

Candeia – Quais as maiores conquistas da Assobari, que está completando 20 anos de existência?

Fernando Salina – A Assobari, como associação, é a união e a representação de empresários rurais, não importando seu tamanho, uma empresa organizada e está em constante movimento, buscando sempre melhorias, inovações e atualizações, considerada a segunda casa do produtor, local onde encontra a resolução dos seus problemas em relação a sua propriedade em vários âmbitos: na área trabalhista, ambiental, organização e gestão, econômica da sua produção, entre outros. Hoje a Assobari é um exemplo de sucesso, cuja receita é a soma de trabalho honesto de seu corpo administrativo, dedicação dos seus funcionários e confiança de seus associados. A união destas forças resultou numa entidade plenamente estabelecida. Ao longo desses 20 anos tivemos muitas conquistas para os produtores. Desde sempre, o nosso objetivo foi a excelência no atendimento e serviços prestados. Começamos em um espaço pequeno e alugado, hoje temos uma sede própria ampla com auditório para atender as demandas de cursos, palestras e treinamentos ofertados não somente aos associados, mas para a comunidade como um todo, temos softwares e tecnologia de ponta para atender as inovações do mercado do agro, buscamos desde o início convênios para a área da saúde como um todo e também com os comércios da cidade de Bariri e região para contemplar os associados, seus familiares e seus funcionários.

Candeia – Essa estrutura permite um maior ganho para o produtor…

Fernando Salina – Sim, todos esses serviços são ofertados para que produtor tenha um maior ganho em sua área agricultável, produzindo mais e gastando menos, principalmente para o pequeno produtor que é a maior parte da Assobari. Atualmente, somos filiados à Orplana (Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil) e temos um quadro de aproximadamente 200 associados, totalizando 10.000 hectares de cana-de-açúcar, abrangendo as cidades de Arealva, Bariri, Bocaina, Boraceia, Iacanga, Ibitinga, Itaju e Guarantã, fornecendo para várias usinas da região. Em 2018 aderiu Projeto Muda Cana em parceria com as empresas Orplana e Solidaridad, onde foram contemplados com o apoio para desenvolvimento do sistema de gestão web Qualicana e também um acompanhamento com o diagnóstico interno da associação embasados na análise Swot para melhorar seus processos, com todas as ações tomadas e com a organização Assobari mais estruturada, ao final do projeto ficou em segundo lugar no ranking de 32 associações filiadas à Orplana, isso denota quão importante é um sistema de gestão da qualidade e a padronização de uma certificação, os riscos diminuem, problemas são sanados, departamentos são capacitados e atitudes são tomadas baseadas em dados. Somos a primeira associação a ser certificada pelo padrão de produção Bonsucro para fornecedores de cana-de-açúcar, com toda essa bagagem, em 2020 desenvolvemos um sistema de gestão de qualidade através de um projeto desenvolvido em parceria com a Solidaridad Brasil chamado Qualicana. Esse sistema contempla todos os campos necessários para rastrear todos os processos e atividades desenvolvidos na propriedade do associado, e está sendo replicado em outras associações. Hoje somos referência no setor.

Candeia – Fale a respeito da importância da certificação Agro Socioambiental obtida pela Assobari há quase 10 anos.

Fernando Salina – A Assobari, desde o seu fundamento, é idealizadora de atividades focadas em sustentabilidade; em 2007 iniciou um projeto pioneiro mundialmente chamado Protocolo Agro Socioambiental que depois foi apresentado a Bonsucro, como sugestão para se criar uma norma para certificar os produtores rurais também e não somente as unidades industriais, tornando-se a primeira associação de fornecedores de cana a receber a certificação Bonsucro no ano de 2016. A certificação Bonsucro é uma das mais importantes certificações globais específicas para a sustentabilidade na produção de cana-de-açúcar. Ela estabelece padrões ambientais, sociais e econômicos para garantir que a produção seja feita de forma responsável, sendo fundamental para os produtores rurais, pois garante que a produção sustentável de cana-de-açúcar, eficiente e socialmente responsável. Ela estabelece padrões globais que ajudam a melhorar a competitividade no mercado, reduzindo impactos ambientais e garantindo boas condições de trabalho. A certificação Bonsucro não é apenas um diferencial competitivo, mas uma ferramenta estratégica para produtores que desejam crescer de forma sustentável e garantir a previsão do seu negócio a longo prazo.

Candeia – Quais os maiores benefícios dessa certificação?

Fernando Salina – Alguns benefícios da Certificação Bonsucro para os produtores rurais são acesso aos mercados de alto valor, redução de custos e aumento da eficiência, otimização no uso de recursos como água, energia e fertilizantes, maior produtividade e redução de desperdícios, aumentando a margem de lucro. Também destacamos a sustentabilidade ambiental, o incentivo à conservação do solo, redução de emissões de carbono e uso racional da água, a implementação de boas práticas agrícolas que preservam a biodiversidade e a conformidade com leis e normas trabalhistas. A certificação traz ainda como benefícios que sejam evitados problemas legais e multas relacionadas a questões ambientais e trabalhistas, garantia de condições de trabalho justas, promovendo o bem-estar dos trabalhadores e melhoria da reputação e valorização do produto. Citamos, também, o fato de empresas e consumidores buscarem produtos com certificação de sustentabilidade, a certificação agregar valor à marca do produtor e fortalecer sua referência, a facilidade no acesso a financiamentos e investimentos, instituições financeiras e investidores priorizarem produtos com boas práticas e oferecer mais oportunidades de crédito e melhores condições de financiamento.

Candeia – A Assobari possui outros tipos de associados, além dos produtores de cana? Poderia falar a respeito desse trabalho da entidade?

Fernando Salina – No ano de 2019 alteramos nosso estatuto para poder atender aos produtores de outras culturas, hoje já temos bastantes associados nessa categoria e estamos sempre buscando atendê-los da melhor forma possível, de acordo com as necessidades de cada um. Nossos associados produzem muitas vezes na mesma propriedade diferentes culturas e criação de animais. Implantamos a Cadec na Itabom (conselho de avicultores e indústria), outra área é a pecuária, de corte e leiteira. Temos também grandes produtores de amendoim, soja e milho. Para todas essas culturas, buscamos trazer cursos, palestras voltadas para inovação do desenvolvimento do setor, capacitação técnica dos diferentes meios de produção, elaboramos projetos, prestamos atendimentos na parte agrícola e também na parte social com liberação de consultas médicas e exames em várias áreas da saúde, para todos os produtores, funcionários e seus familiares.

Candeia – Há pouco tempo foi criado o cargo de diretor municipal de Agricultura. De que forma a pasta pode contribuir com o desenvolvimento do agronegócio em Bariri e nas parcerias com a Assobari?

Fernando Salina – Foi uma boa iniciativa do poder público, isto demonstra que perceberam que o setor também é muito importante para o desenvolvimento do município. Creio que esta pasta vem ao encontro dos anseios dos produtores rurais, podendo trazer benefícios a toda cadeia produtiva. A Assobari sempre defendeu a importância de boas parcerias, portanto estamos à disposição para auxiliar esta pasta através de conhecimentos e relacionamentos entre os produtores de diversas culturas. Lembrando que nosso município perdeu muito com a extinção do Sindicato Rural Patronal, sendo assim, procuramos abranger a todos em suas necessidades.

Candeia – Uma demanda ainda não resolvida diz respeito ao desvio de veículos de grande porte nas imediações do Bar da Furquilha. Qual o posicionamento da Assobari a respeito do assunto e o que espera do poder público?

Fernando Salina – Se faz necessário entendermos que a estrada em questão se encontra dentro do perímetro rural, portanto os produtores que têm suas propriedades em diversos bairros necessitam desta passagem para escoar sua safra e não podem ser prejudicados, porém entendemos as reivindicações dos moradores e se faz necessária uma solução. No inicio da safra 2024/2025, nós provocamos um encontro na Promotoria de Justiça, onde se encontravam presentes o prefeito municipal, na época juntamente com o chefe de Gabinete, representante da usina, alguns moradores das imediações e alguns diretores da Assobari, tendo como objetivo se formalizar um TAC a fim de tentar solucionar esse impasse, porém até o presente momento nada de concreto se formalizou. A Assobari apresentou ao prefeito atual e anterior um projeto de caminho alternativo, possibilitando uma possível solução para o problema, porém são necessárias algumas desapropriações para a construção do mesmo, além de outro trecho que também é importante, criando assim um anel viário agrícola.

Candeia – Que trabalho a Assobari está realizando em relação às parcerias com usinas de Bariri e da região?

Fernando Salina – A Assobari tem um bom relacionamento com todas as usinas que atuam em nossa região, sem privilegiar nenhuma, mesmo porque quem decide a qual unidade vender é o associado, cabe a nós desenvolver o nosso trabalho, dando toda a orientação jurídica e agrícola para o bom andamento do contrato firmado entre as partes.

Candeia – A respeito da cana-de-açúcar, como o senhor analisa o mercado na atualidade?

Fernando Salina – Devemos sempre observar que o mercado é soberano, no entanto tivemos um período com preços que cobriram o custo de produção e uma leve lucratividade do setor. Ocorreu na safra anterior uma queda de produtividade bem significativa, o que nos preocupa até o presente momento, embora os níveis de precipitações de chuva têm feito com que o canavial se recupere de forma satisfatória, mas é preciso ficarmos atentos, pois o quadro demonstra que teremos falta de matéria-prima para as unidades industriais. Hoje estamos preocupados com a alta dos preços dos fertilizantes e herbicidas de uma forma geral, o que demonstra um custo maior de produção. Acredito que teremos preços na safra 2025/2026 um pouco melhor que a anterior, pois vemos o etanol se recuperar ao longo do período, bem como o açúcar se mantendo a níveis estável no mercado internacional, com a possibilidade de majoração durante a safra. Com isto, estamos ansiosos por preços melhores.