Entrevista da Semana – Bariri deve contar com unidade do Poupatempo

Murilo Macedo – “Com a integração das atividades do Detran.SP no Poupatempo, os postos passam a oferecer os serviços de CNH e veículos”

O governo estadual anunciou recentemente a ampliação do programa Poupatempo de 75 para 340 unidades. Para isso, o Poupatempo vai incorporar à sua gestão todos os serviços prestados pelo Detran.SP. Assim, as unidades do Detran.SP serão transformadas em postos presenciais do Poupatempo. A mudança também deverá ocorrer em Bariri e, segundo Murilo Macedo, diretor da Prodesp, a incorporação do serviço será feita até o fim de 2022. A mudança permitirá que a unidade em Bariri ofereça serviços de primeira habilitação da CNH e veículos, como transferência de titularidade e localidade e alteração nas características de veículos. De acordo com Macedo, as demais solicitações permanecerão de forma online nos portais do Poupatempo e do Detran.SP, além do aplicativo Poupatempo Digital. A Prodesp é a empresa do governo estadual que gerencia o programa Poupatempo.

Candeia – O governo estadual anunciou recentemente a ampliação de 75 para 340 unidades do Poupatempo em SP, em função da incorporação com o Detran. Na região de Bauru, qual será a ampliação?

Macedo – A região de Bauru já possui quatro postos do Poupatempo e 15 Ciretrans. Com a integração dos serviços, a expectativa é que sejam 19 unidades até 2022.

Candeia – No caso de Bariri há unidade do Detran. Que mudanças são esperadas para o município na incorporação com o Poupatempo?

Macedo – A unidade do Detran.SP no município de Bariri reabriu para atendimento presencial no último dia 19. São oferecidos apenas os serviços que ainda não estão disponíveis de forma online, como transferência de CNH, primeira habilitação, reabilitação, adição e mudança de categoria, além de serviços de veículos – segunda via do Certificado de Registro Veicular (CRV) e revistoria. O agendamento deve ser feito pelo portal do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br). Os atendimentos no local acontecem de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Vale lembrar que às terças e quintas-feiras, das 14h às 16h30, a unidade de Bariri realiza a entrega do Certificado de Registro de Veículos (CRV), por meio de um sistema “drive thru”, para evitar aglomeração, e com hora marcada. Para estes casos, os agendamentos podem ser feitos pelo portal do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) ou do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br). Lembrando que a expectativa é que, até o final de 2022, o local se transforme em uma unidade do Poupatempo.

Candeia – Que serviços serão disponibilizados nessa integração entre Poupatempo e Detran?

Macedo – Com a integração das atividades do Detran.SP no Poupatempo, os postos passam a oferecer os serviços de CNH (primeira habilitação) e veículos (transferência de titularidade e localidade e alteração nas características de veículos), por exemplo. As demais solicitações permanecem de forma online nos portais do Poupatempo e do Detran.SP, além do aplicativo Poupatempo Digital.

Candeia – Quais os serviços digitais oferecidos pelo Poupatempo? No caso de moradores de Bariri será necessário ir à unidade mais próxima (Jaú) ou é possível dispor dos serviços de forma online?

Macedo – No portal www.poupatempo.sp.gov.br e no aplicativo Poupatempo Digital, o cidadão encontra mais de 80 serviços digitais, que podem ser solicitados sem sair de casa, com apenas alguns cliques, pelo celular ou computador. É importante destacar que solicitações de segunda via e renovação de CNH só podem ser feitas online, pelo aplicativo ou site. Somente a primeira via do documento depende do atendimento presencial.

Candeia – Devido à pandemia do novo coronavírus, quais as mudanças esperadas para a prestação de serviços pelo Poupatempo?

Macedo – Os atendimentos presenciais terão adoção de medidas de prevenção e protocolos sanitários para minimizar os riscos de transmissão e garantir a segurança da população e colaboradores. Só será permitida a presença de acompanhantes em casos de crianças, idosos ou pessoas com deficiência. O uso de máscaras de proteção é obrigatório, assim como a medição de temperatura e higienização das mãos com álcool em gel na entrada das unidades. A manutenção do distanciamento entre as pessoas foi reforçada com sinalização nos bancos de espera, marcações no chão e orientação.

Candeia – Qual a expectativa para o atendimento presencial, já que as unidades do Poupatempo ficaram fechadas por um período devido à pandemia?

Macedo – A expectativa é atender, nesse primeiro momento, a demanda reprimida durante a pandemia. A capacidade de atendimento em cada unidade será de 30%, priorizando serviços que necessitam da presença do cidadão para serem concluídos, como primeira habilitação e expedição de RG.

Candeia – Como estão os agendamentos de serviços pelo Poupatempo? Usuários têm reclamado dessa situação…

Macedo – Todo atendimento presencial acontecerá mediante agendamento prévio, disponível sempre na véspera de reabertura de cada unidade. O agendamento deve ser realizado através do portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital.