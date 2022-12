Abelardo deve propor reforma administrativa em 2023

Abelardo Maurício Martins Simões Filho

Entrevistado desta semana, o prefeito de Bariri, Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB), faz um balanço dos dois primeiros anos de governo e fala da expectativa para os próximos anos de gestão. Uma das medidas em estudo é o encaminhamento de projeto ao Legislativo para promover reforma administrativa porque “a atual configuração dificulta, e muito, a realização adequada do trabalho em diversos setores”. Abelardo faz balanço dos primeiros anos de governo, medidas tomadas em relação à Santa Casa e reforma de prédios públicos e projetos que ainda não saíram do papel. Segundo ele, a pandemia da Covid-19 atrasou muitos deles. Confira a entrevista na íntegra:

Candeia – Que balanço o senhor faz dos dois primeiros anos de governo em Bariri?

Abelardo – Nesses primeiros anos da administração Abelardo e Fernando Foloni nossa maior preocupação foi resgatar a qualidade de vida da população de Bariri. Para isso e com muita responsabilidade fiscal e patrimonial, temos buscado corrigir problemas do passado, a fim de que possamos investir no futuro. Encontramos problemas graves quando iniciamos nossa jornada e enfrentamos os piores momentos da pandemia, mas, desde o primeiro dia de nosso governo, estamos agindo para “colocar a casa em ordem”, ação que foi mais intensa em 2022. Todos sabemos, no entanto, que “colocar a casa em ordem” não é nada fácil, ainda que necessário, pois batemos de frente com a ‘velha política’ de quem perdeu as ‘regalias’ e, por isso, espalha fake news. Fomos atacados com mentiras, falsas denúncias e muitas manipulações de notícias, mas jamais desistiremos da nossa missão de colocar nossa cidade no eixo do progresso, trazendo sempre o bom exemplo e respeito pela família, e colocando os interesses da população sempre à frente. Mesmo com todas as dificuldades, já foram muitas as nossas conquistas.

Candeia – Poderia citar algumas delas?

Abelardo – Enfrentamos entraves burocráticos que estavam relegados e atrasavam, e até mesmo impediam a realização de outros projetos. Um exemplo disso é a situação do Estádio Municipal Farid Jorge Resegue, espaço de lazer que ficou vários anos interditado e agora, com a documentação e vistorias em dia, foi reinaugurado e devolvido à população. Também conseguimos realizar as reformas e ampliações de algumas unidades escolares, como, por exemplo, as Emeis 1 e 3, e quadra Conrado Migliorini, ao lado do Clube Municipal. São obras realizadas e entregues, assim como temos muitas outras reformas e ampliações em andamento, como o Centro de Saúde e Diagnose, o Caps, os PSFs 1 e 2, as creches Carmem Sola Modolin Aquilante e Marina Budin. Estamos construindo a quadra de futebol society, assim como recuperando e revitalizando praças e áreas verdes, que não receberam qualquer cuidado de administrações anteriores. Recuperamos parte da frota municipal que estava completamente sucateada e adquirimos novos veículos e maquinários. Relevante, também, pontuar alguns importantes conjuntos de ações que nortearão nossas ações em 2023, concretizando algumas metas e objetivos já no início do primeiro semestre. Logo no início do ano, iremos inaugurar o tão sonhado Poupatempo, importante meio de trazer cidadania e facilitar a vida dos baririenses. Outra conquista é o poço profundo, perfurado na ETA que, enfim, irá solucionar o problema da falta de abastecimento de água em nossa cidade. Todos sabem que por anos nossa população sofreu com a falta de água ou com a distribuição de água de péssima qualidade. Trabalhamos muito para que esse problema tenha, enfim, uma solução.

Candeia – Que medidas gostaria de ter realizado e não foi possível nesse período? Por quê?

Abelardo – Acredito que seguimos por um caminho mais árduo, evitando privilegiar os antigos “fulanos” ou “sicranos” que sempre foram os poderosos da cidade e que hoje se valem de difundir mentiras e tentar prejudicar nossa administração. Isso foi necessário para que pudéssemos concretizar ações não apenas de resultado imediato, mas que trarão benefícios a médio e longo prazos e duradouros. Fomos prejudicados pela pandemia, que afetou a liberação de recursos e atrasou alguns de nossos projetos. Confesso que alguns projetos sofreram atrasos, contra a nossa vontade, como a implantação da Farmácia no bairro do Livramento, o Centro de Reabilitação ou um Ambulatório de Fisioterapia. Mas vamos recuperar o tempo perdido e atuar para que em breve possamos atender a essas necessidades. Estamos em fase de licitação de mais obras de recapeamento, o maior programa de recuperação de asfalto jamais visto na história de Bariri, reparando anos de abandono das vias públicas da cidade. Vários outros convênios também já estão assinados e em fase de elaboração de projetos, como o que prevê a construção de casas populares. Também estamos trabalhando junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), em busca de soluções para problemas de escoamento de águas decorrentes da falta de planejamento de recentes e antigos bairros ou loteamentos aprovados sem a infraestrutura necessária. Nosso objetivo é implantar mais galerias pluviais para captação do excesso de águas lançado em avenidas ou pontos considerados de risco, provenientes de áreas com deficiência de pontos de captação e galerias pluviais, situação que ocasiona o estrangulamento do sistema de drenagem. No próximo semestre iremos implantar novas galerias de águas pluviais na Av. Perimetral Prefeito Domingos Antônio Fortunato, com investimento na ordem de R$ 1,5 milhão. Enfim, fomos prejudicados pelo vírus da Covid-19 e nossos projetos sofreram atrasos, mas, agora, com o controle da crise sanitária, temos que efetivar nossos projetos. Existem muitas obras e ações em andamento e a população de Bariri colherá muitos frutos nos próximos dois anos de governo.

Candeia – Qual o maior aprendizado na gestão pública após a conclusão da metade do governo?

Abelardo – Para o gestor público, o aprendizado é constante, principalmente quando se tem por objetivo a melhoria da qualidade de vida das pessoas que dependem de uma boa administração. É lógico que não somos os detentores da verdade e nem dispomos de soluções à pronta-entrega, mas temos a humildade de buscar esse auxílio. Felizmente, também pudemos contar com um grande aporte de ações e recursos financeiros através da atuação de deputados parceiros da nossa cidade, que estão sempre conosco buscando o melhor para o desenvolvimento de Bariri, como, por exemplo, cito meus grandes amigos e parceiros deputado federal Baleia Rossi e deputado estadual Jorge Caruso. Por outro lado, há, também, o aprendizado de saber que nem todos que diziam estar do seu lado, de fato, estão. Existem aqueles que usam de qualquer expediente para alcançar e se manter no poder a qualquer custo. Quero que saibam que não faremos acordos, não agiremos nunca contra os interesses da população, especialmente os mais carentes, e tampouco iremos nos sucumbir aos interesses dos que perderam “privilégios” na Pprefeitura e estão inconformados por conta disso. Podem espernear à vontade; não teremos medo de agir e não nos intimidaremos diante de ameaças e mentiras. Bariri merece o melhor de nós e da nossa equipe, nossa cidade já sofreu demais com a “velha política” de perseguições e maus exemplos. Estamos buscando mudar essa realidade todos os dias e nosso maior aprendizado é que somente ouvindo a população é que saberemos quais as necessidades a serem atendidas.

Candeia – A presidência da Câmara de Bariri muda no início de 2023. Qual sua expectativa com o novo presidente, Airton Pegoraro, e que relacionamento espera com os vereadores?

Abelardo – A expectativa é a melhor possível e gostaria de, mais uma vez, parabenizar o vereador e amigo MDBista Airton Pegoraro, que estará à frente da presidência da Câmara Municipal de Bariri no próximo biênio, assim como agradecer e ressaltar a ótima atuação do presidente Benedito Antônio Franchini, o Ditinho, que deixa a presidência da Câmara de Bariri depois de conduzir com maestria e imparcialidade os trabalhos do Legislativo. Com relação ao Airton, amigo de mais de vinte anos, conheço a admiro muito sua capacidade, seu caráter, sua lealdade e retidão e sei que irá conduzir da melhor forma o Legislativo da nossa cidade, pensando sempre no melhor interesse e no benefício da população baririense. Quero também destacar meus cumprimentos e carinho especial aos demais membros da Mesa Diretora: Renato Escadinha (vice-presidente), Benedito Antônio Franchini (1º secretário) e Myrella Soares (2ª secretária), e que todos possam realizar o melhor trabalho por Bariri. A união dos Poderes Executivo e Legislativo, por exemplo, trouxe grande valorização aos servidores públicos municipais, que terão seus salários reajustados em 6% a partir de 1⁰ de janeiro de 2023, assim como receberão um incremento substancial no vale-refeição com aumento de aproximadamente 50% do valor. Além disso, no ano passado, fizemos alterações na tabela de referência de alguns cargos, propiciando acréscimo real de até 20% nos vencimentos de diversas categorias. Isso tudo somente foi possível por meio de projetos de lei de nossa iniciativa, os quais tiveram aprovação unânime dos vereadores. Destaco ainda a importância de uma boa atuação parlamentar, enfatizando a independência entre os poderes, mas a necessidade de que haja harmonia visando trabalhar unicamente em prol da nossa cidade, deixando os interesses pessoais de lado e pensando no bem da população, com o objetivo de que os baririenses sejam os grandes favorecidos por todas as ações públicas. Nunca é demais lembrar o quanto nossa população sofreu e perdeu com a instabilidade política dos últimos anos, e Bariri não merece mais isso.

Candeia – Em relação ao desenvolvimento econômico do município, que avaliação o senhor faz dos dois primeiros anos de gestão e a expectativa para os próximos dois anos? Há perspectiva da vinda de novas empresas para a cidade?

Abelardo – Nós tivemos um ano de 2021 totalmente focado em ações na área da saúde. Eu, inclusive, costumo colocar que o nosso mandato efetivamente somente começou em 2022. Foi muito desgastante um primeiro ano com a pandemia e com uma oposição desgostosa com a derrota, porém conseguimos, com muita dedicação e afinco, implantar algumas atividades muito importantes para a pasta do desenvolvimento econômico, como, por exemplo, dois projetos idealizados pelo nosso saudoso professor Junior Barbieri, o “Emprega Bariri” e o “Ganha Tempo”. Nesse último ano, realizamos os primeiros passos visando à conclusão de estudos para a instalação um novo Polo Industrial em nosso Mmunicípio ou a ampliação dos já existentes. Revitalizamos a feira dos altos da cidade com barracas novas, uniformes novos e a tão sonhada central do feirante, com rede wifi e banheiros para todos, atendendo a uma das grandes reclamações por parte dos feirantes que sequer tinham banheiro para ser usado. Atos simples e fáceis de serem implantados, mas que puderam proporcionar condições dignas de trabalho para os pequenos produtores e artesãos, que são importantes fontes de fomento à economia daquele local. Tivemos, também, uma atuação importante para melhorar a ação do Banco do Povo, que em 2022 foi responsável pela liberação de crédito para inúmeras microempresas e profissionais autônomos, num montante de mais de R$ 730 mil, para incentivar o empreendedorismo. Já no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) foram divulgadas mais de 700 vagas de empregos. Investimos, ainda, na capacitação de pessoas e no fomento a novos cursos e parcerias para impulsionar os estudos em nossa cidade, ação que prossegue como meta prioritária da administração para os próximos anos. As expectativas para 2023 são as melhores, com possibilidade de novidades ainda no primeiro semestre. Estamos acompanhando de perto o “aquecimento” da economia local, percebemos que as nossas empresas estão investindo visando ao crescimento, e estamos trabalhando para atrair novas empresas, a fim de que possamos impulsionar a geração de novos empregos e distribuição melhor de renda em nossa cidade.

Candeia – Um problema de difícil solução está no equacionamento das dívidas da Santa Casa de Bariri, incluindo encargos trabalhistas. Como o senhor analisa a atual situação do hospital e que medidas devem ser tomadas para a melhoria da unidade?

Abelardo – Desde que assumimos em 2021, temos nos esforçado ao máximo para colaborar com a Santa Casa de Bariri e a equipe interventora. Conseguimos, juntamente com a assessoria jurídica do hospital, afastar o risco de leilão do prédio, uma vez que a Justiça acatou o pedido de impenhorabilidade do imóvel, bem como a desvinculação de muitas dívidas que estavam em nome da Santa Casa, mas que na verdade foram feitas por terceiros, pelo triste passado da irmandade. Julgo que a solução destas pendências jurídicas seja o maior desafio desde que assumimos, porém, aos poucos, estamos nos desvencilhando e separando o presente do passado. Com aprovação da Câmara de Vereadores, aumentamos o repasse financeiro para a entidade e também conseguimos muitas emendas parlamentares, graças ao excelente apoio e bom relacionamento que temos com deputados parceiros, as quais puderam aliviar as contas da Santa Casa, colaborando para o pagamento em dia dos funcionários e colaboradores. Aproveito o ensejo para recordar que pudemos, nestes dois primeiros anos de governo, fazer o aumento de repasse a todas as entidades assistenciais do município. Em 2021, foram 10% de aumento e em 2022 foram 7%, coisa que não ocorria desde 2016.

Candeia – E quanto à mudança na gestão do hospital?

Abelardo – Fizemos, no segundo semestre, uma mudança na intervenção da entidade, colocando a experiente e competente enfermeira Marina Prearo no cargo de gestora do hospital, com o objetivo de preparar a instituição para voltar a caminhar com suas “próprias pernas”, conforme acordamos com o Ministério Público. Para que a população não fosse prejudicada, levamos para a Diretoria de Saúde a capacitada servidora de carreira Irene Chagas, parceira leal e com grande conhecimento na área, o que fortaleceu ainda mais a busca pela sintonia de ações em prol da Santa Casa. Continuaremos e ampliaremos as ações em conjunto com a rede básica de saúde, na busca por novos investimentos privados para o hospital, atuando, ainda, com o objetivo de resgatar a credibilidade da instituição. Uma destas parcerias de sucesso é o Projeto Expedição Cirúrgica da Faculdade de Medicina da USP, que realizou mais de 110 procedimentos cirúrgicos e 515 exames ultrassonográficos: tudo grátis à população. Foi, certamente, o maior programa de cirurgias eletivas da história do nosso município, e assim continuaremos. As melhorias no hospital são visíveis, e tanto eu, Abelardo, como meu vice-prefeito, Fernando Foloni, não mediremos esforços para deixar as contas do hospital o mais equalizadas possível e sempre buscar um atendimento digno para a população.

Candeia – Na área da saúde, durante a campanha, mencionou a possibilidade de atendimento médico até 22h na ESF2 e implantação do Samu no município. Será possível colocar essas medidas em prática?

Abelardo – Sim. Estamos trabalhando para fortalecer as ações na área da saúde básica e com a maior brevidade queremos implantar atendimento ampliado na ESF 2. Nesses dois primeiros anos, conforme já dissemos, nossa atenção esteve voltada para o atendimento da emergência de Covid-19 e, posteriormente, para sanar e socorrer a Santa Casa, além de trabalhar muito para a reestruturação da farmácia, com a reposição de medicamentos e ampliação dos atendimentos. Investimos, também, em algumas reformas e adequações visando ampliar e melhorar o atendimento nos postos de saúde. Também investimos bastante no atendimento voltado à Saúde da Mulher, com implantação do Cartão Pré-Natal Odontológico. Inauguramos, de forma pioneira, uma Sala de Atendimento Odontológico no Posto de Saúde da Família 3, para atender a demanda especialmente da Vila Americana, Vila Conceição, São José, São Marcos e outros bairros próximos, a fim de que mais de mil famílias pudessem ter acesso aos cuidados de saúde bucal próximo de suas residências. Ainda no setor odontológico, descentralizamos e ampliamos os horários de atendimento, realocamos dentistas para as UBSs, além de recuperar a estrutura dos consultórios e adquirir e modernizar os equipamentos, entre outras ações. Não esquecemos de investir na proteção da saúde dos animais; contratamos veterinário para a castração em massa, com o objetivo de minimizar o problema dos animais de rua. Sabemos que a causa animal nunca foi prioridade de governos anteriores, porém, nós estamos equalizando e desenvolvendo campanhas semestre a semestre, visando proteger a saúde de nossos amigos de pata, ampliando nossas ações em defesa da causa.

Candeia – A ampliação da coleta seletiva e da reciclagem também foi proposta de campanha. Como a administração pretende trabalhar esse tema?

Abelardo – Por meio da Diretoria de Ação Social, estamos realizando reuniões, apresentando nossa proposta para formação de uma cooperativa para coleta, triagem, armazenamento e comercialização de materiais recicláveis. A ideia é que a cooperativa seja formalizada em breve, organizando e dando melhores condições para as pessoas que já atuam individualmente na coleta de recicláveis, sendo essa mais uma ação da Prefeitura de Bariri em atendimento à Lei nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Queremos, com isso, inserir essas pessoas no mercado formal, garantindo a famílias de baixa renda uma oportunidade real de trabalho e contribuindo para o fortalecimento do mercado de resíduos no Brasil, implantação da logística reversa, redução da disposição dos resíduos em locais inadequados e para o desenvolvimento socioambiental. Além disso, estamos inseridos no grupo de cidades que compõem o Consórcio Intermunicipal dos Vales dos Rios Tietê Paraná – CITP, e numa conjunção de esforços conseguimos a doação de duas Usinas Móveis de Tratamento de Resíduos da Construção Civil,que serão utilizadas em revezamento pelos municípios consorciados. Em breve, poderemos utilizar esse equipamento para solucionar o problema do entulho gerado na cidade, que, após o beneficiamento, será transformado em brita, podendo ser utilizado na manutenção de estradas rurais.

Candeia – Há mudanças previstas para o primeiro escalão de governo no início de 2023? Em caso positivo, quais e por quê?

Abelardo – Estamos trabalhando para enviar à Câmara logo no primeiro semestre do ano que vem um Projeto de Lei Complementar para que possamos efetivamente colocar em prática uma Reforma Administrativa ampla para a Prefeitura de Bariri, uma vez que a atual configuração dificulta, e muito, a realização adequada do trabalho em diversos setores. Se o projeto for aprovado pelos vereadores, será natural haver readequações no primeiro escalão. Importante dizer que mudanças são benéficas e necessárias para que os objetivos sejam atingidos e para que os programas e projetos não sofram estagnação, sempre pautando nossas ações em buscar o melhor para nossa cidade e para a população. Administrar é uma atividade muito dinâmica, que exige espírito cooperativo, lealdade e responsabilidade, além de conhecimento técnico específico quando se trata de atuar na forma da lei e respeitando o interesse público.

Candeia – Quais são as expectativas para 2023?

Abelardo – Esperamos que 2023 seja um ano de conquistas para Bariri. Que os interesses coletivos e benéficos à população superem aos interesses mesquinhos e egoístas de poucos e que nossa cidade cresça cada dia mais no cenário de nossa região. Desejo muita paz e muita prosperidade para nossa cidade e para nossa gente e, de nossa parte – Abelardo e Fernando Foloni, estaremos trabalhando incansavelmente para concretizar esse desejo para Bariri.