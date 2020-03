USP oferece 10 cursos gratuitos on-line para alunos de escola pública

Fotografia, Aplicativos e Jogos, Robótica, Astrobiologia e Quero engenhar! são alguns dos cursos, que têm vagas limitadas – Divulgação

Estudantes do ensino médio da rede pública estadual de São Paulo têm até o dia 13 de março para se inscrever em um dos cursos gratuitos oferecidos pelo Programa USP EducaSP.

Ao todo, são 10 opções:

Fotografia

Supertecnologias

Aplicativos e Jogos

Quero Engenhar!

Expedição Literária

Lasers, Luzes e Cores

Robótica

Astrobiologia

Decifrando seu Dinheiro

e Negociações Internacionais

Os cursos são on-line e têm duração de 40 horas, distribuídas em 20 aulas. Além de assistir às videoaulas, o estudante acompanha o material de estudo complementar, realiza atividades no ambiente virtual e participa semanalmente do atendimento ao vivo.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Fuvest (vagas limitadas).

O USP EducaSP faz parte do Programa Vem pra USP! e tem como objetivo fortalecer a conexão de estudantes do ensino médio de escola pública com a universidade. É realizado por meio de uma parceria entre a USP, a Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) e a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

Mais informações: www.fuvest.br