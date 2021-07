Univesp realiza vestibular e matrículas serão de forma virtual

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) – Polo Bariri – realizou vestibular para o segundo semestre de 2021. A seleção foi de forma presencial e, para tanto, a empresa organizadora do processo seletivo seguiu as recomendações sanitárias de prevenção à Covid-19. No dia 13 de junho, a seleção foi para o eixo de Licenciatura, e no dia 20 de junho, o vestibular foi para o eixo de Computação.

Os ingressantes do eixo de Licenciatura cursam um ano de ciclo básico e, a partir do segundo ano, têm a opção de habilitação em Letras, Matemática e Pedagogia.

Assim, o estudante tem mais flexibilidade para a escolha e melhor entendimento de seu itinerário formativo. O sistema também permite integração com graduandos de outras habilitações, o que contribui para formação desenvolvimento de projetos integradores multidisciplinares.

Os alunos do Eixo de Computação fazem opção, após um ano e meio, entre três cursos: de bacharelado em Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de Computação.

Em três anos de curso, eles têm a possibilidade de se formar como bacharel de Tecnologia da Informação. Se se continuarem por mais um ano, se formam em Ciência de Dados e, se prosseguir por mais dois, se formam engenheiros da Computação.

A publicação oficial do resultado do vestibular está agendada para o dia 22 de julho, quinta-feira, no site oficial vestibular.univesp.br

Em virtude da pandemia de Covid-19, normas específicas sobre o procedimento e orientações da matrícula inicial serão disponibilizadas, exclusivamente, no site vestibular.univesp.br

É de inteira responsabilidade do candidato a verificação das listas de classificação, de convocação e orientações e procedimentos da matrícula inicial, nas datas estipuladas.

Fonte: Univesp – Polo Bariri

