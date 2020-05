Sesi desenvolve plataforma digital própria para volta às aulas não presenciais

Fachada da escola Sesi de Bariri: retorno às aulas na segunda-feira de forma não presencial – Alcir Zago/Candeia

Para dar continuidade ao ano letivo de 2020, a rede de ensino do Sesi-SP em todo o estado de São Paulo retornará das férias na segunda-feira, dia 11, com aulas de forma não presencial, por meio da plataforma Conexão Digital.

Os estudantes terão acesso à tecnologia, efetiva tanto no computador quanto no celular, que abrirá um novo mundo de experiências. Nela, poderão ter encontros virtuais ao vivo com seus professores e turma, assistir videoaulas, conhecer outros materiais didáticos, como jogos, livros, documentários, e interagir com todos que atuam na rotina escolar, como inspetores de alunos e analistas de suporte de informática.

O Sesi-SP compreende que seus colaboradores, familiares e estudantes terão de se adaptar para dar conta desse novo formato de ensino. Justamente por isso, antes de entrarem nesse mundo virtual, alunos, professores e famílias receberão guias de acesso ao Conexão Digital, com informações sobre os cuidados, orientações, partilha de responsabilidades e como será o aprendizado nesse ambiente online.

Ontem, dia 8, às 18h, no primeiro encontro a distância, a entidade agendou uma live (transmissão ao vivo pela internet) direcionada a estudantes, familiares e equipe escolar, para esclarecer mais detalhes sobre essa nova realidade.

Material físico

Cabe ressaltar que o Sesi-SP entende que não são todos os alunos que possuem recursos tecnológicos em casa – computador e internet – para acompanharem os conteúdos que estarão disponíveis na plataforma virtual.

Por conta disso, cada uma das 144 escolas preparará materiais físicos e planos de aprendizagem para esses alunos. Além disso, a rede prepara outras ferramentas de apoio, que serão comunicadas oportunamente, para garantir que todos os alunos do Sesi-SP tenham acesso ao mesmo padrão de ensino.

O desenvolvimento do Conexão Digital necessitou de atenção integral da equipe de educação da instituição. Os professores serão capacitados para lidar com essa nova proposta de ensino, tendo como prioridade o reconhecimento da nossa concepção de ensino na utilização das diversas ferramentas tecnológicas que compõem o Conexão Digital.

O Sesi-SP continuará atuando na equidade, na inovação e na busca pelas melhores estratégias tecnológicas, mantendo aspectos fundamentais como mediação, diálogo e interatividade para a construção de um conhecimento que se mostra contextualizado e significativo.

Também foram criadas redes de cooperação, equipes multidisciplinares encarregadas de auxiliar e dar suporte aos alunos e professores durante todo o período em que durar o ensino não presencial.

Por exemplo, há grupos compostos por especialistas das áreas dos conhecimentos, outros que apoiarão as diversas formas de aprender, ajudando os professores em práticas inclusivas, e outros que favorecerão a interação dos alunos por meio de um ambiente chamado de “pátio virtual”. As redes de cooperação foram criadas para que todos se sintam acolhidos e seguros, inclusive a família.

Todo esse desenvolvimento em conjunto levou em consideração não apenas o acesso do conteúdo programado para cada faixa etária, mas o respeito às diferenças, aos ritmos de aprendizagem, aos contextos regionais e a atuação do professor como um mediador, que estimula a autonomia dos alunos, a pesquisa e a aprendizagem colaborativa.

Fonte: Sesi-SP