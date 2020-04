Rede Sesi antecipa férias de julho para abril/maio

As férias de julho, de da rede escolar SESI-SP, foram antecipadas para o período de 7 de abril a 8 de maio de 2020 – Arquivo/Candeia

Seguindo as recomendações dos órgãos de Saúde oficiais para a prevenção da proliferação da pandemia de coronavírus (COVID-19), as férias de julho, de da rede escolar SESI-SP, foram antecipadas para o período de 7 de abril a 8 de maio de 2020.

O Centro Educacional Sesi de Bariri confirmou que vai cumprir a determinação e, através das redes sociais, comunicou pais e responsáveis dos alunos.

De acordo com a instituição, as atividades do plano de estudo domiciliar (PED) devem ser entregues aos professores, assim que voltarem às aulas, para o acompanhamento e registro da aprendizagem dos alunos.

A revisão dos conteúdos será realizada em sala de aula, quando as crianças, jovens, professores e coordenadores retornarem às escolas.

Nesse período, dúvidas administrativas, voltadas à secretaria escolar, estão sendo resolvidas por e-mail.

Para manter a rotina e incentivo aos estudos, as plataformas geekie, biblioteca virtual, dragonlearn e portal Sesi Educação estão com acesso liberado para os alunos.

Fonte: Assessoria de Imprensa do Sesi-SP

Colégio Max e Coeba

As demais escolas da rede particular de Bariri também anunciaram alterações no calendário de férias devido à pandemia do coronavírus (Covid 19).

O grupo das escolas Mini Mundo e o Colégio Max Beni Macena substituiu o período de férias de julho para o mês de abril: de 1º a 31.

A Cooperativa Educacional de Bariri (Coeba) colocou como marco inicial das férias escolares o dia 23 de março, com término no dia 21 de abril. Esse período substitui as férias do mês de julho.

Vale destacar que o governo federal baixou medida provisória que desobriga as redes de ensino básico e superior a cumprir algumas exigências previstas na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), como o cumprimento de 200 dias letivos.