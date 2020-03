Rede municipal tem aulas à distância

Atividades pedagógicas para os alunos de forma semipresencial (à distancia), com uso dos recursos de tecnologias de informação e comunicação – Robertinho Coletta/Candeia

A Diretoria Municipal de Educação informa que nesse período de suspensão das aulas por causa do novo coronavírus (Covid-19) irá oferecer aulas à distância aos alunos da rede municipal.

A pasta segue as determinações da Secretaria Estadual de Educação quanto à reorganização dos calendários escolares.

Para garantir as 800 horas mínimias previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e minimizar as perdas dos alunos com a suspensão de atividades nos prédios escolares em virtude da pandemia do Covid-19, a diretoria esclarece que todas as unidades escolares (infantil e fundamental 1 e 2) oferecerão roteiros de atividades para os alunos de forma semipresencial (à distancia), atividades pedagógicas com uso dos recursos de tecnologias de informação e comunicação.

A diretora da pasta, Ana Fabíola Camargo Fanton Rodrigues, pede que pais e responsáveis colaborem e auxiliem as crianças nesse momento novo e singular. “Desde já, temos a certeza que muitas aprendizagens significativas serão proporcionadas”, comenta ela.

A prefeitura de Bariri ainda não definiu como ficarão os recessos e férias dos profissionais da educação. Por isso, optou pelas atividades à distância.

Confira os canais disponibilizados pelas escolas

Creches (todas)

Grupos de WhatsApp com os pais/responsáveis

Emeis 1, 2, 3, 4, 5 e 6

https://www.facebook.com/Educa%C3%A7%C3%A3o-Infantil-EMEIs-Prefeitura-Municipal-de-Bariri-SP-100401024947581/

Fundamental 1

Emef Profª Rosa Benatti

https://www.facebook.com/EMEF-Prof%C2%AA-Rosa-Benatti-113097796992464/

Emef Profª Julieta Rago Foloni

Emef Prof. Euclydes Moreira da Silva

https://www.facebook.com/escolaeuclydes/?ti=as

Emef ProfªAngela Maria Prearo Fortunato

https://www.facebook.com/pg/Emef-Prof-Angela-Maria-Prearo-Fortunato-112817250356493/posts/?ref=page_internal

Fundamental 2

Emef Profª. Joseane Bianco

https://www.facebook.com/emefjoseane.bianco.9

Emef Prof. Eurico Acçolini

https://www.facebook.com/EMEF-Prof-Eurico-Ac%C3%A7olini-2071247699810811

Emef Prefeito Modesto Masson

https://www.facebook.com/EMEF-Prefeito-Modesto-Masson-100681348248341/