Recadastramento de estudantes para auxílio transporte vai até o final de março

Para receber o benefício o estudante deve estudar em cidades da região – Divulgação

A Prefeitura de Bariri realiza até hoje, dia 2 de março, segunda-feira, o recadastramento/2020 de estudantes que declararam baixa renda para auxílio pecuniário de transporte, através do Programa Municipal de Assistência Estudantil (Pmae).

O prazo para os demais estudantes se estende até o final do mês de março.

O benefício atinge alunos que estudam nas cidades de Barra Bonita, Ibitinga, Bauru, Jaú e Pederneiras e que frequentam cursos pré-vestibulares, universitários, técnicos, profissionalizantes e de ensino médio público.

O programa foi criado pela Lei Municipal nº 4545/2015 e 4869/19 e reeditado através do Decreto Municipal nº 5.361/2020. O benefício é destinado somente aos estudantes que residem em Bariri.

O benefício é mensal, em até nove parcelas, com início no mês de março, nos seguintes valores: Barra Bonita (R$ 172,50), Bauru (R$ 199,50), Ibitinga (R$ 172,50), Jaú (R$ 157,50), Pederneiras (R$ 157,50), Jaú (diurno integral R$ 247,50) e Bauru (diurno integral R$ 319,50).

Para inscrever-se no Programa deve se cadastrar através do site www.bariri.sp.gov.br e encaminhar os documentos solicitados diretamente no Setor de Expediente no Paço Municipal 16 de Junho, das 8h às 17 horas.

Para receber o benefício o estudante deverá comprovar mensalmente que frequentou o curso e apresentar o comprovante de viagem.

Fonte: Assessoria de Comunicação e Imprensa da Prefeitura de Bariri