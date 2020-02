Recadastramento de estudantes para auxílio transporte vai até dia 2 de março

Para receber o benefício o estudante deve estudar em cidades da região

A Prefeitura de Bariri realiza até dia 2 de março, segunda-feira, recadastramento/2020 de estudante para auxílio pecuniário de transporte, através do Programa Municipal de Assistência Estudantil (Pmae).

O benefício atinge alunos que estudam nas cidades de Barra Bonita, Ibitinga, Bauru, Jaú e Pederneiras e que frequentam cursos pré-vestibulares, universitários, técnicos, profissionalizantes e de ensino médio público.

O programa foi criado pela Lei Municipal nº 4545/2015 e 4869/19 e reeditado através do Decreto Municipal nº 5.361/2020. O benefício é destinado somente aos estudantes que residem em Bariri.

O benefício é mensal, em até nove parcelas, com início no mês de março, nos seguintes valores: Barra Bonita (R$ 172,50), Bauru (R$ 199,50), Ibitinga (R$ 172,50), Jaú (R$ 157,50), Pederneiras (R$ 157,50), Jaú (diurno integral R$ 247,50) e Bauru (diurno integral R$ 319,50).

Para inscrever-se no Programa deve se cadastrar através do site www.bariri.sp.gov.br e encaminhar os documentos solicitados diretamente no Setor de Expediente no Paço Municipal 16 de Junho, das 8h às 17 horas.

Os estudantes que comprovarem baixa renda familiar poderão ser atendidos, através do benefício socioeconômico, por um valor complementar nos seguintes valores: Barra Bonita (R$ 120,00), Bauru (R$ 135,00), Ibitinga (R$ 120,00), Jaú (R$ 103,50), Pederneiras (R$ 103,50), Jaú (diurno integral R$ 166,50) e Bauru (diurno integral R$ 247,50).

Para receber o benefício o estudante deverá comprovar mensalmente que frequentou o curso e apresentar o comprovante de viagem.

Fonte: Assessoria de Comunicação e Imprensa da Prefeitura de Bariri

Foto: Divulgação