Pederneiras: Cadastro para benefício no transporte escolar municipal e intermunicipal

O cadastro deve ser realizado até mesmo por aqueles que já têm a carteirinha

A partir da segunda-feira, 6, a Prefeitura de Pederneiras, por meio da Secretaria Municipal de Educação realiza o cadastro para a emissão da carteira de transporte escolar municipal e intermunicipal 2020 para alunos regulares.

Os documentos devem ser encaminhados pelo aluno ou responsável ao Setor de Transportes da Secretaria Municipal de Educação, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

Mesmo o estudante regular que já tem a carteirinha deve fazer a renovação para continuar utilizando o benefício em 2020. Vale lembrar que o cadastramento é válido para estudantes municipais e intermunicipais que estudam em Bauru ou Jaú. Os estudantes que não confeccionarem a carteirinha não poderão usufruir do transporte.

O transporte escolar municipal garante o passe gratuito ao aluno dando prioridade àqueles que residem em área rural ou na área urbana, há um quilômetro ou mais de distância da escola em que está matriculado, seguindo as normas estabelecidas pelo Convênio do Transporte Escolar.

Para ter direito ao auxílio-transporte intermunicipal, o aluno deve residir em Pederneiras e estar matriculado em curso superior, técnico, ensino médio ou cursinho nas cidades vizinhas.

Como se cadastrar

Para ter acesso ao auxílio, é importante que o aluno já esteja devidamente matriculado e procure o setor de transporte da Secretaria de Educação portando os documentos solicitados: para o transporte municipal, é necessária a declaração de matrícula escolar, cópia do comprovante de residência atualizado no nome do responsável do aluno e uma foto 3×4 recente; para o transporte intermunicipal é requerido cópia do RG, CPF, comprovante de endereço atualizado, comprovante de matrícula e uma foto 3×4 recente.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Pederneiras

Foto: Divulgação