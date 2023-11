Município reserva R$ 567 mil para kit escolar

A Prefeitura de Bariri irá adquirir kits escolares para alunos da rede municipal de ensino. Para isso, o Executivo reservou R$ 567,3 mil do orçamento.

Com a disputa entre as empresas interessadas marcada para o dia 4 de dezembro, é possível que seja reduzido o montante a ser destinado pela administração municipal para a aquisição do material didático-escolar. O pregão eletrônico terá início às 14h.

Os itens de cada kit são adquiridos conforme a série cursada. Há material como caderno, borracha, cola, caneta, lápis grafite e de cor, pasta, tesoura, pincel, régua e caneta esferográfica.

Quantitativos e valores estimados para compra dos kits

Tipo de ensino Quantidade Valor médio do kit Valor total estimado

Creche (maternal I e II) 450 R$ 112,95 R$ 50.827,50

Emei (1ª e 2ª Fase) 670 R$ 131,00 R$ 87.770,00

Ensino Fundamental 1 (1º, 2º e 3º anos) 940 R$ 165,05 R$ 155.147,00

Ensino Fundamental 1 (4º e 5º anos) 660 R$ 170,75 R$ 112.695,00

Ensino Fundamental 2 (6º ao 9º anos) 860 R$ 164,85 R$ 141.771,00

EJA – anos iniciais 50 R$ 140,65 R$ 7.032,50

EJA – anos finais 95 R$ 127,40 R$ 12.103,00

Fonte: Prefeitura de Bariri