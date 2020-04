Mini Mundo e Max retornam às aulas nesta segunda-feira

As aulas podem ser acessadas em tempo real, ou seja, no momento em que o estudante estaria em sala de aula, ou em outro horário – Divulgação

As escolas Mini Mundo (educação infantil) e Max Beni Macena (fundamental 1 e 2 e ensino médio) retornaram às aulas nesta segunda-feira, dia 4, de forma online. As férias de julho foram antecipadas para abril.

Segundo a proprietária das unidades, Gisleine Macena Camillo, serão utilizadas várias plataformas de ensino para que o conteúdo seja disponibilizado aos alunos. Uma das ferramentas é plataforma do Sistema de Ensino COC.

As aulas poderão ser acessadas em tempo real, ou seja, no momento em que o estudante estaria em sala de aula, ou em outro horário. O motivo é que muitos pais trabalham e poderão acompanhar os filhos, principalmente os mais novos, no período noturno.

Os colégios já iniciaram a entrega de apostilas do segundo bimestre. Cadernos com atividades de língua portuguesa e matemática serão entregues e deverão ser devolvidos preenchidos em 15 dias.

Gisleine diz ter notado que há escolas encaminhando muito conteúdo e outras mandando pouco material. Segundo ela, é preciso ter equilíbrio num momento de pandemia. A empresária ressalta que é necessário ter calma para que as crianças não sejam afetadas nesse processo educacional à distância.

Gisleine comenta também que houve uma série de pedidos de mantenedoras de escolas à Assembleia Legislativa de São Paulo para que sejam revistas as datas de realização de vestibulares e do Enem. Ela entende que janeiro de 2021 seria uma data mais apropriada para a realização das provas.

Coeba e Sesi

Em relação a outras escolas particulares situadas no município, a Cooperativa Educacional de Bariri (Coeba) retornou do período de férias no dia 22 de abril.

A unidade de ensino entrou de férias no dia 23 de março, permanecendo até 21 de abril. Esse período de um mês substituiu as férias do mês de julho.

Para a continuidade das aulas, a Coeba decidiu utilizar o Plurall, plataforma de estudos e ensino online para alunos, responsáveis, professores e coordenadores criada pelo Sistema Anglo. Às 17h30 é possível que alunos e pais tirem dúvidas com os docentes de forma remota.

Outra medida tomada pela cooperativa é que às sextas-feiras, das 16h às 18h, os pais passam na escola em sistema de drive thru (sem descer do veículo) para a retirada de material que será utilizado durante a semana. Na semana seguinte as atividades são entregues no colégio e novo material é retirado.

A rede escolar Sesi retornará às atividades no dia 11 de maio. As férias de julho foram antecipadas para o período de 7 de abril a 8 de maio de 2020.

As atividades do Plano de Estudo Domiciliar deverão ser entregues para os professores, assim que voltarem as aulas, para o acompanhamento e registro da aprendizagem dos alunos.

A revisão destes conteúdos será realizada em sala de aula, quando as crianças, jovens, professores e coordenadores retornarem às escolas.

Nesse período, dúvidas administrativas, voltadas à secretaria escolar, poderão ser resolvidas preferencialmente por e-mail.

Para manter a rotina e incentivo aos estudos, as plataformas geekie, biblioteca virtual, dragonlearn e portal SESI Educação ficarão com acesso liberado a todos nossos alunos.