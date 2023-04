Etec de Bariri abre inscrições para curso de técnico em Recursos Humanos

Até o dia 08 de maio, estão abertas inscrições para o curso técnico em Recursos Humanos da sala descentralizada da Etec Joaquim Ferreira do Amaral, em Bariri. As aulas são ministradas no período noturno, com início no segundo semestre.

Os interessados devem realizar a inscrição de forma on-line, até às 15h do dia 8/5, através do site https://www.vestibulinhoetec.com.br/home/.

Para tanto, devem acessar o portal, selecionar a opção “iniciar inscrição” e cadastrar os dados solicitados. Para a confirmação, é cobrada taxa de R$ 33,00.

A prova será aplicada no dia 4 de Junho, domingo, às 13h30, na Emef Prof. Eurico Acçolini, mesma unidade em que serão ministradas as aulas do curso.

Caso existam dúvidas ou dificuldades para realização da inscrição, a pessoa pode procurar esta unidade de ensino. A Escola Eurico está situada no Jardim Panorama. O atendimento é de terça a sexta-feira, das 19 às 22 horas.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Da redação