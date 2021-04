Escolas estaduais reabrem para aulas presenciais na próxima quarta em SP

Divulgação

O governo de São Paulo anunciou na sexta-feira (9) que as escolas estaduais reabrirão para aulas presenciais a partir de quarta-feira (14).

O governo João Doria (PSDB) anunciou na sexta-feira (9) que o estado de São Paulo saíra da fase emergencial e vai para a fase vermelha a partir desta segunda-feira (12).

No início da semana, haverá atividades de orientação. No entanto, as aulas não são obrigatórias e tem que acontecer com até 35% de ocupação.

Na rede estadual, terão prioridade alunos com defasagem de aprendizado, com dificuldade de acesso à tecnologia, com necessidade de alimentação escolar, cujo os responsáveis trabalhem em serviços essenciais e com saúde mental sob risco.