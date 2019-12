Escola Euclydes encera ano letivo com programação especial

A programação incluiu Show de Talentos, Campeonato de Playstation e chegada do Papai Noel

Dia 13, sexta-feira, a EM Prof. Euclydes Moreira da Silva fechou com chave de outro o ano letivo de 2019, com programação especial, que incluiu Show de Talentos e Campeonato de Playstation (PES 2019).

E para encerrar as atividades festivas e completar a alegria da garotada, o Papai Noel chegou, distribuindo alegria e presentes.

O PES 2019, idealizado pelo Instrutor de Informática William Gustavo Carlim, foi realizado de 13 a 16 de dezembro. Os campeões premiados com um troféu do evento.

As turmas tiveram oportunidade de participar do torneio de PES 2019, sendo que os melhores foram selecionados através de eliminatórias e dois alunos por sala chegaram às etapas finais.

Na última fase, dois alunos, um do período da manhã, Jean Guilherme Fernandes Ferreira, do 5º ano A, e outro da tarde, Gabriel Rodrigues de Albuquerque, do 4º ano D, conseguiram a pontuação máxima e venceram a competição levando um troféu do evento.

Fotos: Divulgação

Fonte: Assessoria de Comunicação e Imprensa – Prefeitura de Bariri